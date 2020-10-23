Son dakika: Bir ilk gerçekleşti! Maşalyan konuşmasında özellikle vurguladı...

"ERMENİLER, TÜRKLER VE AZERİLER ARASINDA BAĞI KURACAK OLAN İNSANLARA İHTİYACIMIZ VAR"

Markar Esayan, 1400 yıldır Müslümanlarla birlikte yaşama tecrübesi olan Ermeni halkının bir üyesi olarak ve yüzyılların bilgeliğini özümseyerek durulması gereken en doğru siyasi duruşu benimsedi. Mensubu olduğu ülkeyi ve vatanı varlığının bir kutsalı olarak görmek, sadakat ve bağlılıkla devletine, milletine hizmet etmek, sevincini ve gönencini, üzüntü ve tasayı aynı bayrak altında yaşamak ve hep birlikte mutlu bir ülke oluşturmak ülküsünü benimsedi. Bu topraklarda "Milleti Sadıka" olmanın özü ve anlamı budur. Bu sadece Ermeniler'in değil, tüm ülke vatandaşlarının paylaşması gereken en doğal duruş ve seçimdir. Markar bir köprü adam oldu. Bu günlerde ne kadar çok ihtiyacımız var köprü kuracak insanlara. Ermeniler ve Türkler, Azeriler ve Ermeniler arasında dostluk köprüleri kuracak o mübarek insanlara ekmek gibi, su gibi ihtiyacımız var.