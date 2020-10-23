SON DAKİKA HABERİ: 23 Ekim Korona tablosu: 23 Ekim Türkiye’de koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı korona virüsü son durum tablosu

Dünya genelinde enfeksiyon oluşturarak pek çok ülkede çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine sebep olan corona virüs salgınıyla ilgili yerli ve yabancı haber ajanslarına son dakika haberleri düşmeye devam ediyor. Ülkemizde de geçtiğimiz Mart ayından bu yana etkisini, gösteren ve Sağlık Bakanlığı filyasyon uzmanlarınca elde edilen koronavirüs vaka ve ölü sayıları günlük tablo şeklinde Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından Twitter ve Bilim Kurulu günlerinde TV canlı yayınında duyuruluyor. Bugün Bakan Koca tarafından duyurulması beklenen 23 Ekim korona tablosu verilerine ilişkin bilgileri öğrenmek isteyenler 23 Ekim Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusuna yanıt arıyor.
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı filyasyon uzman ekiplerince elde edilen entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayısı verilerini içinde barındıran 23 Ekim korona tablosu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından duyuruluyor. Tüm detaylar ve son dakika haberlerine buradan ulaşabilirsiniz…
İşte Bakan Koca'nın günlük değerlendirmeleri...
Bugün tespit edilen 2.165 yeni hastamız var. Toplamda yaklaşık 13 milyon test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktada elimizdeki en büyük silah başta MASKE olmak üzere tedbirlerdir. Mücadeleye güç verin.
Son dakika! 23 Ekim koronavirüs rakamları açıklandı. Yeni hasta sayısında artış | Video
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN ÇOK KRİTİK AÇIKLAMALAR: TIRMANIŞA GEÇTİ, BİR İLİMİZDE ÜÇE KATLADI
Bursa'da bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameraların karşısına geçti. Türkiye geneli, İstanbul ve Bursa olmak üzere 3 başlıkta çok kritik açıklamalar yapan Bakan Koca Türkiye'de tedbirlerle ilgili problemlerin salgını beklenmeyen bir noktaya getirmek üzere olduğunun altını çizdi. Koca "Koronavirüs Türkiye'de yeniden tırmanışa geçmiştir" dedi ve ekledi. "İstanbul'a seslenmek istiyorum. Vakaların yüzde 40'ı İstanbul'da. Gerekirse fedakarlıklar yaparak tedbirlere uyulmalı. Bursa için de şu an günlük vaka sayıları üçe katlanmış durumda. Bursa en kritik günlerini yaşıyor"
"Bir çalışma gününü burada geçirmek üzere birlikteyiz. Bilindiği gibi bu çalışma sadece hasta tedavi ederek başarıya ulaşmaz. Önce durum değerlendirmemizi yaptık. Şehirlerimizi dolaşıp çağrılarımızı tekrarlıyoruz. Tedbirlere uyun. Tedbirlere uymazsak başarıyı yakalamamız gecikebilir. Burada şehir hastanesini de inceleyecek ve burada çalışacağız. Ardından Balıkesir'e de gideceğiz.
Bugün tespit edilen 2.102 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.599. Sağlık çalışanlarımız için en önemli mücadele alanı ağır hastaları tedavi ederek sayılarını azaltmak Bize düşen çok daha kolay. Başta maske ile tedbirlere uyarak mücadeleye destek verin
Bugün 2.000'den fazla yeni tespit edilmiş hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.504. Sağlık çalışanlarımızın en çok emek çektiği hastalar ağır hastalarımız. Onların yükünü azaltmak tedbirlere birlikte uyarak mümkün. Mücadeleye destek verin.
SON DAKİKA AÇIKLAMASI: KORONAVİRÜS TÜRKİYE'DE TIRMANIŞA GEÇMİŞTİR
Son durumu öğrenmek isteyen yurttaşlarımız için de gerekli bilgileri akşamki açıklamada paylaşacağız. Şimdiden dikkat çekmek istiyorum. Koronavirüs salgını Türkiye'de yeniden tırmanışa geçmiştir.
Bugün tespit edilen 1.894 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.545'e yükseldi. Sağlık çalışanlarımızın hastaları iyileştirmek için sarf ettiği gayreti biz de tedbirlere uymak için sarf etmeliyiz. Tedbirlere uyarak birlikte mücadeleye destek verin.
Buradan İstanbul'a da seslenmek istiyorum. İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ını bulmuş durumda. Haftasonundan başlayarak 5 gün istanbul'da olacağım. Vatandaşlarımız özellikle İstanbullular gerekirse daha fazla fedakarlıklarda bulunarak koronavirüs ile mücadele kapsamındaki tedbirlere uymalıdır.
Bugün tespit edilen 1.958 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliği ile sağlayabiliriz. Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim.
Bursa için alınan son dakika bilgisine göre şu an salgının başından bu yana en kritik günlerini yaşıyor. Eylül ayının ortalarına kıyasla günlük vaka sayısı yaklaşık 3 kat artmıştır.
Bugün 1.500'den fazla iyileşen hastamız var. Yeni tespit edilen 1.815 hastamız var. Ağır hasta sayısı durağan seyrine devam ediyor. Aktif ve ağır hasta sayılarını azaltmak zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliği ile sürdürmeye devam edelim.
Bugün yapılan testlerde 1.723 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayısını düşürecek olan hastalığın bulaş yollarını engellemektir. Bunun için şuan en önemli silahımız tedbirlere birlikte uymak. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız.