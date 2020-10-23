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Terörden gözaltına alınan 'li yöneticilerle ilgili son dakika gelişmesi: Terör savcısı...

Edinilen son dakika bilgisine göre "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "terör örgütü üyesi olmak" suçlarından 12 kişi yakalandı. ’ta Jandarma  tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan aralarında ilçe yöneticilerinin de olduğu 12 kişi adalet karşısında Hesap vermeleri için adliyeye sevk edilerek terör savcısı tarafından sorgulanmasına karar verildi.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 23.10.2020 12:47 Son Güncelleme: 23.10.2020 12:52 ABONE OL
Terörden gözaltına alınan HDP'li yöneticilerle ilgili son dakika gelişmesi: Terör savcısı...

"Terör örgütü propagandası yapmak" ve "terör örgütü üyesi olmak" suçlarından 12 kişi yakalandı. Kahramanmaraş'ta Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan aralarında HDP ilçe yöneticilerinin de olduğu 12 kişi adalet karşısında Hesap vermeleri için adliyeye sevk edildi. İşte kritik son dakika haberinin ayrıntıları;

TERÖR SAVCISI SORGULAYACAK

Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri istihbarat birimlerinin teknik ve saha çalışmasıyla Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde önceden belirlediği 12 adrese dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Savcısının verdiği izinle eş zamanlı düzenlenen operasyon da yakalan Terör örgütü yandaşlarının Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından az önce geniş güvenlik önlemleri altında Elbistan Adliyesine getirildiler.

HDP ilçe yöneticisi ve üyelerinden Oluşan örgüt yandaşları terör savcısı tarafından sorgulanacaklar.

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Terörden gözaltına alınan HDP'li yöneticilerle ilgili son dakika gelişmesi: Terör savcısı...
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