Terörden gözaltına alınan HDP'li yöneticilerle ilgili son dakika gelişmesi: Terör savcısı...

"Terör örgütü propagandası yapmak" ve "terör örgütü üyesi olmak" suçlarından 12 kişi yakalandı. Kahramanmaraş'ta Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan aralarında HDP ilçe yöneticilerinin de olduğu 12 kişi adalet karşısında Hesap vermeleri için adliyeye sevk edildi. İşte kritik son dakika haberinin ayrıntıları;