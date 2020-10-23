Yerli ve milli silahlar tam isabetle vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ateş gücünün gösterildiği Ankara Polatlı'daki Ateş Serbest-2020 faaliyeti dün yapıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları ve bakan yardımcılarının katıldığı faaliyete Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı toplam bin 96 personel görev aldı.TSK envanterine yeni giren dört silah sisteminin de ilk defa yer aldığı faaliyette toplam 37 silah sistemi ile hedefler imha edildi. "Ateşin Gücü" sloganıyla gerçekleştirilen faaliyette ilk olarak yerli üretim milli piyade tüfek atışları gerçekleştirildi. Ardından "Tek atış ve vuruş" sloganıyla keskin nişancılar bir kilometre mesafeden küçük hedeflere isabetli atışlar yaptı. İstihkamcıların mayınlı sahalardan geçit açmasının ardından roketatar, zırhlı personel taşıyıcı üzerine yerleştirilen silahlar ve yerli üretim bomba atar atışlarıyla devam etti. Hareket halindeki tank takımı önce duran, ardından hareketli hedefleri ateş altına aldı. Zırhlı hedeflere karşı etkin bir silah sistemi olan, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen OMTAS da hedefleri imha etti. Yaklaşık 4 bin 500 metredeki hedefe yapılan etkili Kornet-E atışlarının ardından yerli ve milli üretim Korkut Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi atışları gerçekleştirildi. İlk defa görev alan Kargu Kamikaze İHA tarafından, belirlenen hedefe saldırı gerçekleştirildi. Havan ve obüs atışlarının ardından "Dünyanın en iyi kundağı motorlu obüsü" olarak nitelendirilen yerli üretim Fırtına obüslerinin atışlarıyla sona erdi. ANKARAIrak ve Suriye'nin kuzeyindenerede terörist, terör ini varsa,girildi, bu inler teröristlerin başlarınayıkıldı, yıkılmaya devam ediyor.Mehmetçik, 'girilemez' denilen yerleregirdi, girmeye devam ediyor.Komşularımızı, diğer kurum vekuruluşları diyaloğa davet ediyoruz.Üçüncü tarafların koyduğu kurallarıntarafımızdan kabul edilmesini beklemeleribeyhude bir gayrettir.30 seneden beri susanlarbarıştan, ateşkesten, görüşmelerdenbahsetmeye başladılar.Bu işin çok basitbir yolu var, Ermenistanişgal ettiği Azerbaycantopraklarını terk edecek,meseleyi bitirecek.Bu kadarbasit. ANKARA