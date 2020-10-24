2020'de Danimarka'da bir lise hangi meyveden 1964 tane kullanıp 1521 volt gerilim üreterek Guinnes Dünya Rekorlarına girmiştir? - Milyoner sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''2020'de Danimarka'da bir lise hangi meyveden 1964 tane kullanıp 1521 volt gerilim üreterek Guinnes Dünya Rekorlarına girmiştir?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki '2020'de Danimarka'da bir lise hangi meyveden 1964 tane kullanıp 1521 volt gerilim üreterek Guinnes Dünya Rekorlarına girmiştir?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

2020'de Danimarka'da bir lise hangi meyveden 1964 tane kullanıp 1521 volt gerilim üreterek Guinnes Dünya Rekorlarına girmiştir?

Limon

Karpuz

Hindistan cevizi

Mango