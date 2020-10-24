CHP’li belediyede kapı-pencereli mobbing

Balıkesir Erdek'te belediyeyle 6 memurun maaş kavgası bitmiyor. 20 aydır biriken maaşlarını alamadıkları için belediye başkanı Hüseyin Sarı'yla mahkemelik olan memurlar, başkan usulsüz imar nedeniyle görevden uzaklaştırılınca yerine geçen Başkanvekili Hüseyin Yapakçı da kendilerine ödeme yapmayınca icra takibi başlattı. 6 memur, iddialarına göre önce Erdek Belediyesi yöneticileri tarafından icra takiplerini geri çekmemeleri halinde başka belediyelerde çalışmaları için muvafakatname verilmemekle tehdit edildi. Bununla da yetinmeyen CHP'li yönetim memurların çalıştıkları ofislerin kapı ve pencerelerini söktürerek 'mobbing'e başladı. Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren bölümde İlçe Nüfus Müdürlüğü'nce tespit yapıldı. Tespitlerde 6 memura zimmetli evlendirme cüzdanı, diğer evlendirme muhtelif evrakları ve ilgili dosyalarla evlendirme mührünün emniyette olmadığına dair tutanak tutuldu.