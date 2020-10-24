Enis Berberoğlu’nun itirazı reddedildi

Gizli kalması gereken bilgileri açıklamak suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı verdiği CHP eski Milletvekili Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığı hükmüne yapılan itiraz, üst mahkeme sayılan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelendi. Mahkeme heyeti, 8 gün süren incelemesinin ardından "karar verilmesine yer olmadığına" yönelik hüküm kurdu ve itirazı reddetti. Heyet, dava dosyasının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ne gönderilmesine ve Anayasa Mahkemesi kararının gereğinin yapılması hususunda İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nden talepte bulunabilmeleri konularında ilgililerin muhtariyetine de karar verdi.İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nin itiraza yönelik bu kararıyla dosya, daha önce "yeniden yargılamaya yer olmadığına" yönelik karar alan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iade edildi.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Enis Berberoğlu ile ilgili karara ilişkin "Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır. Bireysel başvuru kararları da bu anlamda bağlayıcıdır. Bence ilgili mahkeme, hangi mahkeme ilgili ise muhatap ise bu karara uymalıdır" değerlendirmesinde bulundu.