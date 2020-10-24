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, Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerleri kullanıyor

Azerbaycan sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir video ile ’ın Azerbaycan ordusuna karşı savaşta çocuk askerler kullandığını ifade etti.

Giriş Tarihi: 24.10.2020 21:47 Son Güncelleme: 24.10.2020 22:25 ABONE OL
Ermenistan, Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerleri kullanıyor

Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlar devam ederken, Ermenistan bir skandala daha imza attı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev sosyal medya hesabı üzerinden, Ermenistan'ın Azerbaycan ordusuna karşı savaşta çocuk askerler kullandığını gösteren bir video paylaştı. Haciyev, "Bu görüntü Ermenistan'ın çocuk askerleri kullandığını gösteriyor. Araştırılması gerekiyor. 15 yaşın altındaki çocukları askere almak ve kullanmak uluslararası insan hakları suçudur ve yasaklanmıştır. Bu bir savaş suçu olarak tanımlanmaktadır" dedi.

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Ermenistan, Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerleri kullanıyor
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