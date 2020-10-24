Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri MSB: ANCA-20 Tatbikatı başarıyla tamamlandı

: Tatbikatı başarıyla tamamlandı

(), (Anadolu Vaşağı 2020) Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını bildirdi.

AA
Giriş Tarihi: 24.10.2020 20:48 ABONE OL
MSB: ANCA-20 Tatbikatı başarıyla tamamlandı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti (VJTF) 2021 Tugayı olarak görevlendirilen 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı birliklerinin NATO Harbe Hazırlık Denetlemesi ve Sertifikasyonu'nun icra edildiği ANCA-20 Tatbikatı başarıyla tamamlandı."

Paylaşımda, 14 kışlada, 2 bin 306 personel ve 628 aracın katılımıyla NATO gözlemcilerinin nezaretinde gerçekleştirildiği belirtilen tatbikata ilişkin görüntülere de yer verildi.



ARKADAŞINA GÖNDER
MSB: ANCA-20 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA