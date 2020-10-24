Sakarya’daki patlamada 7 kişiye 22 yıl hapis istemi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5'i tutuklu 7 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 27 sayfalık iddianamede, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan şüphelilerin 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede, "Şüphelilerin söz konusu fabrikada barut üretim izin ve yetkisi olmamasına rağmen kaçak olarak barut ürettikleri anlaşılmıştır" ifadesi kullanıldı.İddianamede, fabrika içerisinde bulunan yapıların mevzuata aykırı ruhsatsız olarak inşa edildiği, fabrika sahiplerinin ucuz barut üretimi için Çin'den usta getirdiği kaydedildi.