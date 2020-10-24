Şehit ailesine ev sözü tutuldu

Geçtğimiz yıl temmuz ayında PKK'nın askeri araca yaptığı hain saldırıda şehit düşen P. Söz. Er Salih Altuntaş'ın baba ocağı Ordu Aybastı'ya bağlı Uzundere mahallesindeki derme çatma evin görüntüleri yürekleri burkmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit babası Kenan Altuntaş ve annesi Sultan Altuntaş'la telefonla görüşerek evi yenileyecekleri sözünü vermişti. Bakan Soylu'nun talimatıyla Ordu Valisi Tuncay Sonel, 3 ay içinde evi yenileterek aileye teslim etti. Kırmızıya boyanan ve üzerine ay yıldız konulan evle ilgili konuşan Vali Sonel "Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizim baş tacımızdır. Devlet olarak her daim onların yanındayız. Bu vesileyle şehidimizi de rahmet ve dua ile anıyorum" dedi.Şehidin ailesi Kenan-Sultan Altuntaş çifti "Devletimiz bizi yalnız bırakmadı. Allah razı olsun. Bizlere her zaman değer veren devlet büyüğümüz İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya, Valimiz Sayın Tuncay Sonel'e yakın ilgi ve destekleri dolayısıyla teşekkürlerimizi sunuyoruz" diyerek duygularını dile getirdi.Ordu Gürgentepe'ye bağlı Akören Mahallesi'nde kış için topladığı odunları evinin önünden çalınan Alişan Göktepe'ye (85) Türk Kızılay tarafından yakacak yardımı yapıldı. Yardım, Şube Başkanı Birnur Fatma Enginyurt tarafından Göktepe'ye teslim edildi. Enginyurt, "İyiliğin amiral gemisi Kızılay" olarak bu üzücü olaya kayıtsız kalamayacaklarını belirtti. Alişan Göktepe Türk Kızılay ekiplerine teşekkür ederek, "Allah hepsinden razı olsun. Devletimiz var olsun" diye konuştu.