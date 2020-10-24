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: Başkanı koronavirüse yakalandı! Sağlık durumu ile ilgili ilk açıklama

haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'nun testi pozitif çıktı. Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İmamoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 24.10.2020 12:20 Son Güncelleme: 24.10.2020 12:32 ABONE OL
Son dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koronavirüse yakalandı! Sağlık durumu ile ilgili ilk açıklama

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı. İmamoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu, hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.

İBB SÖZCÜSÜ DUYURDU

İBB Sözcüsü Murat Ongun Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Ongun paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN 'GEÇMİŞ OLSUN' TELEFONU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İmamoğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı haberini alır almaz telefon açtı. Vali Yerlikaya, İmamoğlu'na 'Geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Covid-19 test sonucu pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Allah'tan acil şifalar dilerim.

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Son dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koronavirüse yakalandı! Sağlık durumu ile ilgili ilk açıklama
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