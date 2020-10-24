İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul'daki toplanma alanları ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakan Soylu, "3 Kasım Salı günü Kağıthane’de toplanma alanlarına ilişkin tahliye plan tatbikatımız olacak" dedi.
Giriş Tarihi: 24.10.2020 10:41Son Güncelleme: 24.10.2020 10:51ABONE OL
İçişleri Bakanı Soylu: "3 Kasım Salı günü Kağıthane'de toplanma alanlarına ilişkin tahliye plan tatbikatımız olacak."
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Son Dakika | Süleyman Soylu: O tarihte İstanbul'da tatbikat olacak