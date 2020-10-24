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Son Dakika | : O tarihte 'da tatbikat olacak

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'daki toplanma alanları ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakan Soylu, "3 Kasım Salı günü Kağıthane’de toplanma alanlarına ilişkin tahliye plan tatbikatımız olacak" dedi.

Giriş Tarihi: 24.10.2020 10:41 Son Güncelleme: 24.10.2020 10:51 ABONE OL
Son Dakika | Süleyman Soylu: O tarihte İstanbul'da tatbikat olacak

İçişleri Bakanı Soylu: "3 Kasım Salı günü Kağıthane'de toplanma alanlarına ilişkin tahliye plan tatbikatımız olacak."

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Son Dakika | Süleyman Soylu: O tarihte İstanbul'da tatbikat olacak
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