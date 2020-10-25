Adana'da kütük kavgası: 2 ölü, 4 yaralı

Adana'nın ilçelerinden Ceyhan'a bağlı Küçük Elmagölü Mahallesi'nde yaşanan olayda Aydın Savcun, amcası Hilmi Savcun'un evine gitti ve bahçede oturdukları sırada bir süre önce kestikleri kavak ağacının kütük paylaşımı yüzünden tartıştı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Evde bulunanların da kavgaya karışması üzerine Aydın Savcun, belindeki tabancayı çıkarıp, rastgele ateş etti.

Aydın Savcun, amcası Hilmi (64) ile kuzeni Mahmut Savcun'u (34) olay yerinde öldürürken, yengesi Güldane (59) ile Ebru (25), Hasan Nuri (21) ve İnan Savcun'u (33) yaraladı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çeşitli hastanelere kaldırdı.

Amcasını ve kuzenini öldürdükten sonra kaçan katil zanlısı Aydın Savcun, jandarma karakoluna giderek suç aleti tabancayla birlikte teslim oldu.