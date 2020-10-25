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’da sahte içki operasyonu

’da narkotik polisinin yaptığı operasyonda 220 şişe kaçak içki ele geçirildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 25.10.2020 10:11 ABONE OL
Adana’da sahte içki operasyonu

Adana polisi gerçekleştirdiği operasyonda, piyasaya sürülmek üzere 220 adet şişe kaçak içki elegeçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, kaçak içkiler imha edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde kaçak içki imalatı bilgisine ulaştı ve hiç zaman kaybetmeden harekete geçti. Ekipler adrese yaptığı baskında piyasaya sürülmek üzere olan piyasa değeri 80 bin lira olduğu belirlenen 220 şişe kaçak içki ele geçirdi. Kaçak içkiler ekipler tarafından imha edilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Adana’da sahte içki operasyonu
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