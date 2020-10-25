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'li Çalık'tan Hollandalı Wilders'a tepki: Wilders'in yaptığı tam bir alçaklıktır, pespayeliktir

Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili , Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı 'ın paylaşımına ilişkin, "Wilders'in yaptığı tam bir alçaklıktır, pespayeliktir. Ahlaksızlığın bile bir sınırı var. Bu, ahlaksızlığın da sınırını aşmış kişidir." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 25.10.2020 13:58 ABONE OL
AK Parti'li Çalık'tan Hollandalı Wilders'a tepki: Wilders'in yaptığı tam bir alçaklıktır, pespayeliktir

Yazılı açıklama yapan Çalık; Wilders'in geçmişte de Kur'an-ı Kerim'i yasaklamak, ülkedeki camileri kapatmak gibi İslam karşıtı açıklamalarda bulunduğunu hatırlatarak, "Wilders'in yaptığı tam bir alçaklıktır, pespayeliktir. Ahlaksızlığın bile bir sınırı var. Bu, ahlaksızlığın da sınırını aşmış kişidir." değerlendirmesinde bulundu.

Öznur Çalık, Avrupa'da ırkçı, yabancı düşmanı yaklaşımların ve İslamofobinin giderek arttığını belirterek, "Fransa başta olmak üzere Avrupa'da ırkçılık ve faşizm yeniden hortluyor. Birkaç on yıldır bastırmaya çalıştıkları bu aşağılık duygular gün yüzüne çıkıyor. Oysa medeniyet yalanını ne de güzel pazarlıyorlardı dünyaya. Bunlara ses çıkarmayanlar da bunlar kadar aşağılıktır." ifadelerine yer verdi.

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AK Parti'li Çalık'tan Hollandalı Wilders'a tepki: Wilders'in yaptığı tam bir alçaklıktır, pespayeliktir
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