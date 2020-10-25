Başkan Erdoğan paylaştı: Ne yaparlarsa yapsınlar bu kutlu yürüyüşü durduramayacaklar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Malatya 7. Olağan Kongresi'ne katıldı ve önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan bugün yaptığı konuşmaya ait çarpıcı bir bölümü sosyal medya hesabından paylaştı.

"NE YAPARLARSA YAPSINLAR BU KUTLU YÜRÜYÜŞÜ DURDURAMAYACAKLAR"



Erdoğan paylaşımında, "Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle, ne yaparlarsa yapsınlar bu kutlu yürüyüşü durduramayacaklar. Hakkın ve adaletin güneşi yükseldikçe zulmün ateşi sönecek, zalimin gücü tükenecektir." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan: "Hakkın ve adaletin güneşi yükseldikçe zulmün ateşi sönecek, zalimin gücü tükenecektir" | Video