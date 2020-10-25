Başkan Erdoğan’dan BM Günü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Millet Günü ve Birleşmiş Milletler Teşikilatı'nın Kuruluş yıldönümü mesajında özetle şu ifadeler yer aldı:BM teşkilatının daha temsili, demokratik, hesap verebilir, etkin, şeffaf, adil ve insan odaklı bir yapıya kavuşturulması, Kovid-19 salgınının da teyit ettiği üzere, mecburiyet arz etmektedir. Türkiye, kurallara dayalı küresel sistemin merkezinde bulunan BM'nin temsil ettiği değerlerin ve çok taraflılık ilkesinin güçlü bir destekçisi ve savunucusudur. Mart ayından bu yana din, dil, ırk ayrımı gözetmeden, dünya genelinde 154 farklı ülkenin ve sekiz uluslararası kuruluşun destek çağrısına olumlu cevap verdik.BM siyasetimizin önemli bir veçhesi kıtaların ve kültürlerin kavşak noktası olan İstanbul'u bir BM merkezi haline getirmektir. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımız devam etmektedir. Başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere, BM sisteminin reformuna yönelik çabalara 'Dünya beşten büyüktür' şiarıyla katkıda bulunuyoruz. BM'nin uluslararası barış, istikrar, kalkınma ve adalete katkıda bulunmaya devam edeceği inancıyla 24 Ekim 'BM Günü'nü içten dileklerimle kutluyorum.