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’nda 2 değnekçi gözaltına alındı

'nda korsan otoparkçılık yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalanarak polis merkezine götürüldü. Yakalanan 2 kişiye daha önce defalarca ‘değnekçilikten’ işlem yapıldığı öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 25.10.2020 13:55 ABONE OL
Beyoğlu’nda 2 değnekçi gözaltına alındı

İstanbul'un ilçelerinden Beyoğlu'nda korsan otoparkçılık yaptığı tespit edilerek yakalanan 2 kişinin daha önce de defalarca değnekçilik yapmaktan haklarında işlem yapıldığı belirlendi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri Beyoğlu Gümüşsuyu Caddesi üzerinde korsan otoparkçılık yapan 2 kişiyi tespit etti.

Ekipler, Kenan S. ve Abdulselam K'yı gözaltına alarak 'karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek' maddesinden işlem uyguladı.

Polis Merkezine teslim edilen şüphelilere aynı suçtan defalarca kez işlem yapıldığı öğrenildi.

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Beyoğlu’nda 2 değnekçi gözaltına alındı
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