Devletimiz arkamızda oldukça kimse bize boyun eğdiremez

Muş'ta geçen yıl evlenen Umut Nimet Ataş (26), düğün salonuna Gazi Osman Paşa'nın dünya savaş tarihine destan olarak yazdığı 'Plevne Savunması'nı konu alan Plevne Marşı ve Türk bayrağı ile girince aşireti ile HDP-PKK yanlılarının hedefi haline geldi. HDP'liler Nimet Ataş'ın ailesini tehdit etti. Yeni evli genç memleketini terk etmek zorunda kaldı. İstanbul'da yerleşen Ataş, SABAH'a konuştu:Eğer memleketimi terk etmeseydim hem bana hem de Muş'taki aileme zarar vereceklerdi. Ama doğru bildiklerimi söylemekten yine de geri durmadım. Sosyal medya paylaşımlarım PKK'yı ve HDP milletvekillerini çılgına çevirdi. Şimdi tehditleri sosyal medyada yapıyorlar. Devletin terörle mücadele kararlılığı Güneydoğu'da memnuniyet yaratıyor. Diyarbakır annelerinin eylemi de devletin halkına güveninin göstergesi.2013'ten bu yana devletimden yana tavrımı sergilemiştim. HDP- PKK'lılar bundan rahatsız oldu. Düğünümde salona Plevne Marşı'yla girince hepsi salonu terk etti. Hem aşiretin hem de HDP ve PKK gençlik yapılanmalarının hedefi haline geldim. Aileme 'Artık oğlunun kanı bize helaldir, ya burayı terk etsin ya da burası onun mezarı olur' diye mesaj gönderdiler.İHA'lar ve SİHA'lar bölge halkının kaderini değiştirdi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da teröristler eskisi kadar rahat halka zulüm edemiyor. İHA ve SİHA'lar onlara nefes aldırmıyor. Başlarını çıkardıkları anda bombaları yiyorlar. Artık üzerlerinden PKK baskısı kalkan insanlar rahat bir nefes aldı. Vatandaşlar artık korkmadan evlerini asker ve polise rahatça kiraya verebiliyor. Bölgeden Cumhuriyet tarihinin en fazla asker ve polis çıktığı dönemleri yaşıyoruz.Muş'ta bir düğünde Kürt gençlerle halay çekerken Muş İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin'in konvoyu geçiyordu. Gençler de askerleri görünce müziği kesip halayı bıraktı. Albay neden halayı durdurduğumuzu sordu. Biz de 'Yanlış anlaşılmamak için durdurduk' dedik. Albay ise 'Olmaz öyle şey halaya devam' deyip bizimle birlikte halay çekti, bir gün sonra da korumaları olmadan sivil bir şekilde evimize gelip bizimle sohbet etti. Diyarbakır'da PKK köyümüzü yaktıktan sonra Muş'a göç ettiğimizde bir polis bize gıda yardımında bulundu. Son dönemde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bölgeyi sık sık ziyaret etmesi ve gençlere samimi, içten yaklaşımı, devlete olan güven duygusunu pekiştirdi. Şimdi benim gibi birçok genç artık HDP ve PKK'nın baskı ve zulmüne boyun eğmiyor.Doğu'da eğer bir Kürt genci devletinden yana tavır sergilerse bana yaptıkları gibi anında ajan ve hain damgası vuruluyor. Daha sonra da Doğu ve Güneydoğu'yu onlar için yaşanmaz hale getiriliyor. Devletimiz arkamızda olduğu müddetçe, PKK ve destekçisi HDP Doğu ve Güneydoğu'da barınamaz.HDP Gençlik Kolları tarafından kandırılan birçok arkadaşımın ölüm haberini aldık. Birçok HDP'li belediye Kandil tarafından yönetiliyordu. Kayyumların gelmesiyle bölgede halk belediyecilikte eşit haklarla yönetilmeye başlandı. Eğer ailende terörist yoksa kimse HDP'li belediyede işe giremiyordu. Bırakın hizmet almayı, belediye kapısına gidip vatandaş derdini bile anlatamıyordu. HDP'li belediyeler sayesinde HDP'li milletvekilleri büyük rantlar elde ettiler.