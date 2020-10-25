Haraç vermeyen börekçiye tabancayla saldıran zanlı tutuklandı

Adana'da haraç vermek istemeyen börekçiye silahlı saldırı düzenleyerek 2 kişiyi yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Olay Merkez Yüreğir ilçesin Dadaloğlu Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki bir börekçiye gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi, işletmeci Serdar Bulur'dan (26) haraç istedi. Olumsuz yanıt alan ve işyerinden ayrıldıktan bir süre sonra otomobille gelen tekrar gelen saldırgan tabancayla rastgele ateş açtıktan sonra kaçtı. Olayda işletmeci Serdar Bulur ile çalışanlardan Cuma Kaba yaralandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada firari zanlının Ümit Kaçmaz (27) olduğunu belirledi. Zanlının adresini belirleyen ekipler yaptıkları operasyonla Ümit Kaçmaz'ı yakaladı. Gözaltına alına zanlı emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.