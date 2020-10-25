Hayatımı çalan belasını buldu

Siirt'te 9 yıl önce PKK, polis meslek yüksekokulu yakınlarından geçen bir araca el bombası ve uzun namlulu silahlarla saldırmıştı. O saldırıda Nergiz Evin (22) ve Zeynep Evin'in de (31) aralarında olduğu 4 genç kız yaşamını yitirdi. Araçta bulunan kardeşleri Nuran Evin ise omuriliğine isabet eden şarapnel parçası nedeniyle 17 yaşında tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Saldırıya karışan turuncu listedeki terörist Selim Demiroğlu 2 yıl önce Şırnak'ta operasyonla öldürüldü. Saldırının planlayıcısı ve aracı tarayan terörist olan 3 milyon lira ödüllü mavi listede aranan Dilşer kod adlı Hüseyin Acar da 3 gün önce Hatay Amanoslar'daki operasyonda ölü ele geçirildi. En genç gazi unvanını alan ve Başkan Erdoğan'ın da her zaman yanında olduğu Nuran Evin hain saldırının planlayıcısının yakalanmasıyla yaşadığı gururu SABAH'la paylaştı. İşte Nuran Evin'in (26) SABAH'a anlattıkları:* Devlet, o teröristlerden intikamımızı bir bir aldı. 'Nasıl insan olabilir bu hain teröristler, ablamları hayattan koparan cani' diyordum kendi kendime şimdi gördüm o hainin yüzünü. Hep 'Beni bu hale getiren o teröriste öfkemi kussam' diyordum. İntikamımı devletimiz, Mehmetçiğimiz almış. Allah bin kere razı olsun. Ablamları öldürerek ciğerlerimi sökenler belasını buldu. Allah devletimizden, askerlerimizden razı olsun. Unutulmadığımı anladım. Yüreğime su serpildi.* O karanlık gün hiç aklımdan çıkmıyor. Aklımdan çıksa, gece uykumda kabus olup karşıma çıkıyor. Hayatımı bitirdi alçaklar. Saldırı olduğunda 17 yaşındaydım. Tüm gençliğimi aldılar, hayallerimi aldılar elimden. Tekerlekli sandalyeye mahkum oldum.Sivil Şehit Yasası kapsamında en genç gazi unvanını aldığını söyleyen Nuran Evin, tedavisi için de destek istiyor. Nuran Evin "Robotla da olsa ayağa kalkmak istiyorum. Beni unutmayın. Yeniden ayağa kalkabilme umudu ve mücadelesi için desteğe ihtiyacım var" dedi.