Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İletişim Başkanı Altun'dan "Avrupa'nın Müslümanlara yönelik düşmanlığına" ilişkin açıklama!

İletişim Başkanı Altun'dan "Avrupa'nın Müslümanlara yönelik düşmanlığına" ilişkin açıklama!

İletişim Başkanı 'dan Avrupa'da artan Türk ve müslüman karşıtlığına ilişkin açıklama geldi. Altun, "Avrupa'nın Müslümanlara yönelik düşmanlığı ve onları tedip etme çabaları, giderek yaygınlaşan İslam, Türkiye ve düşmanlığından ayrılamaz." ifadesini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 25.10.2020 14:35 Son Güncelleme: 25.10.2020 14:44 ABONE OL
İletişim Başkanı Altun'dan Avrupa'nın Müslümanlara yönelik düşmanlığına ilişkin açıklama!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Avrupa'nın Müslümanlar için giderek daha tehlikeli bir yere dönüştüğünü belirtti.

Saldırgan karikatürler, ayrımcılık ve cami baskınlarıyla bezeli sistematik zorbalığın bir ifade özgürlüğü meselesi olmadığını vurgulayan Altun, "Kendilerince Müslümanlara 'sözde entegrasyon dersi' kılıfı altında gözdağı verirken, 'Avrupa ekonomisinin çarklarını döndürebilirsiniz ama asla buraya ait olmayacaksınız' diyorlar. Bugün Avrupa popüler kültüründe Müslümanlarla ilgili gördüğümüz her şey, 1920'lerde Avrupa Yahudilerinin şeytanlaştırılmasına ürkütücü biçimde benziyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bazı Avrupalı liderlerin yalnızca kendi aralarında yaşayan Müslümanları hedef almadığına dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda kutsal değerlerimize, kitabımıza, Peygamberimize yani bütün bir yaşam tarzımıza saldırıyorlar. Avrupa'nın Müslümanlara yönelik düşmanlığı ve onları tedip etme çabaları, giderek yaygınlaşan İslam, Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığından ayrılamaz. Avrupalıların anlaması gereken husus şudur. Biz Müslümanlar, siz bizi istemiyorsunuz diye hiçbir yere gitmeyeceğiz. Bize hakaret ettiğinizde diğer yanağımızı dönmeyeceğiz. Kendimizi ve bize ait olan her şeyi sonuna kadar, her bedeli ödeyerek savunacağız."

AK Parti'den Başkan Erdoğan'ı hedef alan Wilders'a peş peşe tepkiler: Ahlaksız, insanlık düşmanı ve faşist...

ARKADAŞINA GÖNDER
İletişim Başkanı Altun'dan "Avrupa'nın Müslümanlara yönelik düşmanlığına" ilişkin açıklama!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA