İstanbul hafta sonu havadan drone ile ve karadan araç ile denetlendi

İstanbul Jandarma komutanlığı ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sosyal mesafeye ve piknik yerlerinde mangal yakılmasını engellemek amacıyla drone'lu denetim gerçekleştirdi. Drone'dan kurallara uyulması için anons yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca 81 İl Valiliğine gönderilen koronavirüs salgını ek tedbirleri konulu genelge gereğince; koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski engellemek amacıyla denetim gerçekleştirildi. İl Jandarma ekipleri sosyal izolasyonu, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla 7 gün, 7 konu, 7 denetim yaptı.

Hafta sonu nedeniyle İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca sorumluluk bölgesinde vatandaşların kalabalıklar halinde bulunabildikleri kamuya açık alanlar cadde, sokak, park ve bahçeler, piknik alanları, pazar yerleri, sahiller vb. yönelik denetimler yapıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı denetimlerinde; 18 Jandarma Asayiş Timleri, 8 Motorlu Jandarma Asayiş Timleri ile 184 Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile toplam 552 personel görev aldı.

YERDE ARAÇLA HAVADA DRONE İLE ANONS YAPILIP VATANDAŞ UYARILDI

Jandarma ekiplerince Şile Ağva bölgesinde drone ile yapılan kontrollerde; vatandaşlarımızın kalabalıklar halinde bulunabildikleri kamuya açık alanlar başta olmak üzere; caddeler, park ve bahçeler, piknik alanları, pazar yerleri ve sahillerde koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan İçişlerinin Bakanlığı Genelgeleri ile İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara uyulup uyulmadığına bakıldı.

Jandarma ekipleri havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kapalı alanlarda yoğunlaşmaların artacağını dikkate alarak fiziki mesafe kuralının hayatın her alanında ve tüm mekânlarda uygulanması gerektiği ile kapalı alanlarda kalabalık bir şekilde toplanılmaması ve kapalı alanların sık sık havalandırılması konusunda hem vatandaşlara hem işletme sahiplerine uyarılarda bulundu.

Jandarma ekiplerince ve drone devriye müdahale araçlarından; "Kıymetli vatandaşlarımız; Salgınla mücadelede maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyma konusunda çok dikkatli olmalıyız. Saygıdeğer hemşerilerimiz, Sonbahara girdik, kış yaklaşıyor. Özellikle tüm kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmalıyız. Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız." şeklinde anonslar yapıldı.