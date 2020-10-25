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'da karantina firarına 1 yıl hapis talebi

'da koronavirüs testi pozitif çıkınca evine gönderilerek kendisini karantinaya alınması istenen 27 yaşındaki Ö.A., karantina kurallarını ihlal edip arkadaşlarıyla eğlenmeye gidince komşuları tarafından polise ihbar edildi. Evinde olmadığı tutanak altına alınan Ö.A.'nın izine ulaşan polis ifadesini aldı. başlatılan soruşturmanın ardından Ö.A. hakkında emsal bir dava açıldı. " ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan hakkında iddianame düzenlennen Ö.A.'nın 2 aydan 1 yıla kadar hapsi istenirken, bu davanın karantina hükümlerini ihlal eden bir vatandaşa yönelik ilk dava olduğu için emsal niteliği taşıdığı bildirildi.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Giriş Tarihi: 25.10.2020 19:30 Son Güncelleme: 25.10.2020 19:44 ABONE OL
İstanbul'da karantina firarına 1 yıl hapis talebi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, korona karantinasını ihlal eden genç hakkında emsal bir dava açıldı. Sultanbeyli'de ikamet eden 27 yaşındaki Ö.A., geçtiğimiz günlerde ateşlendi ve hastaneye gittiğinde Covid-19 virüsü kaptığı ortaya çıktı. Evine gönderilen Ö.A.'ya kendisini karantinaya alması uyarısı yapıldı.

COVİD-19 SONRASI KARANTİNAYA ALINDI

İddiaya göre genç adam, evde karantinada olması gerekirken arkadaşlarıyla eğlenmek için dışarı çıktı. Komşuları polise ihbar etti. Eve giden polis bu durumu tutanak altına aldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada Ö.A.'nın ifadesi alındı. Ö.A., karantina süresi boyunca evde olduğunu ancak yüksek ateş ve nefes darlığı çektiği için hastaneye gitmek için evden ayrıldığını, annesinin kendisine polislerin geldiğini söylemesi üzerine eve geri döndüğünü anlattı. Genç adam evden çıkmasının tek nedeninin yoğun şekilde ateş ve nefes darlığı olduğunu kaydedip, pişman olduğunu beyan etti.

KARANTİNA İHLALİNE EMSAL DAVA

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, gencin suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiğine kanaat getirildi. Ö.A. hakkında "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan iddianame düzenlendi. 2 aydan 1 yıla kadar hapsi istenen genç adam, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak. Açılan dava, Covid-19 testi sonrası karantina hükümlerini ihlal eden bir vatandaşa yönelik ilk dava olması nedeniyle emsal niteliği taşıyor.

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İstanbul'da karantina firarına 1 yıl hapis talebi
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