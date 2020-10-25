İstanbul'da karantina firarına 1 yıl hapis talebi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, korona karantinasını ihlal eden genç hakkında emsal bir dava açıldı. Sultanbeyli'de ikamet eden 27 yaşındaki Ö.A., geçtiğimiz günlerde ateşlendi ve hastaneye gittiğinde Covid-19 virüsü kaptığı ortaya çıktı. Evine gönderilen Ö.A.'ya kendisini karantinaya alması uyarısı yapıldı.



COVİD-19 SONRASI KARANTİNAYA ALINDI



İddiaya göre genç adam, evde karantinada olması gerekirken arkadaşlarıyla eğlenmek için dışarı çıktı. Komşuları polise ihbar etti. Eve giden polis bu durumu tutanak altına aldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada Ö.A.'nın ifadesi alındı. Ö.A., karantina süresi boyunca evde olduğunu ancak yüksek ateş ve nefes darlığı çektiği için hastaneye gitmek için evden ayrıldığını, annesinin kendisine polislerin geldiğini söylemesi üzerine eve geri döndüğünü anlattı. Genç adam evden çıkmasının tek nedeninin yoğun şekilde ateş ve nefes darlığı olduğunu kaydedip, pişman olduğunu beyan etti.



KARANTİNA İHLALİNE EMSAL DAVA



Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, gencin suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiğine kanaat getirildi. Ö.A. hakkında "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan iddianame düzenlendi. 2 aydan 1 yıla kadar hapsi istenen genç adam, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak. Açılan dava, Covid-19 testi sonrası karantina hükümlerini ihlal eden bir vatandaşa yönelik ilk dava olması nedeniyle emsal niteliği taşıyor.