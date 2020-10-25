İstiklal Caddesinde koronavirüs salgına inat, en kalabalık günlerini yaşıyor.

İçişleri Bakanlığının koronavirüs ile mücadele kapsamındaki genelgesi doğrultusunda tüm yaşam alanlarında denetimler arttırılırken Taksim İstiklal Caddesindeki aşırı kalabalığın sosyal mesafeyi ve kuralları hiçe saydığını gösterdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal mesafeye, maskeye ve hijyene uyulması konusundaki çağrılarına rağmen İstiklal Caddesindeki her geçen gün artan kalabalık nedeniyle salgının önümüzdeki günlerdi artışının devam edeceğini gözler önüne serdi. Beyoğlu İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri sivil olarak İstiklal caddesinde görevlendirdiği polis memurları ile maskesiz ve sosyal mesafeyi ihlal edenleri uyararak virüsün yayılmasına engel olmaya çalıştıkları görüldü. Zaman zaman denetimlerle de işyerlerinde ve alışveriş merkezlerinde insanların kurallara uymalarını sağlamak için de drone'lu ve gezici ekiplerle denetimler gerçekleştirildi.

KIŞ MEVSİNE DİKKAT!

Kış mevsimine girilirken koronavirüsün bulaşma riskinin arttığını belirten Bilim Kurulu Üyeleri yaptıkları uyarılarda "Kış mevsimi koronavirüsün yayılmasında önemli etken olacak. Kötüyü geride bırakmış değiliz, daha kötü günlere gidebiliriz. Salgının seyrine bakılırsa hiçbir duraklama yok, Henüz salgın durdurulmuş, yavaşlatılmış değil. Salgın devam ediyor, hem bulaşıyor hem hastalandırıyor hem öldürüyor. Havalar soğudukça bulaşma riski artacak insanların dikkatli olması, tedbirli olması bunu önleyecektir. İnsanlar tedbir almadığı için de vakalar artıyor. Özellikle yeme-içme alanlarında, restoran ve kafelerde insanlar maskelerini de çıkardıkları için oralarda mesafeye de dikkat edilmiyor ve kalabalıklaşma oluyor ve bulaşma çok kolay oluyor. Bütün Avrupa'da da restoran ve kafelerle ilgili riskin çok yüksek olduğu ortaya çıktı. İnsanlarımızın Koronavirüsle buluşmaması için kalabalık ortamlardan uzak durulması ve maske, mesafe ve hijyene dikkat etmesi gerekir." dediler.