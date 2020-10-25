Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Bakanı ile görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Bakanı Pervez Khattak ile resmi temaslarda bulundu. İki lider bir toplantı gerçekleştirdi.

İKİLİ GÜVENLİK VE SAVUNMA SANAYİ İŞ BİRLİĞİ GÖRÜŞMESİ YAPILDI

Parlamenterler Binası'ndaki görüşmede, bölgesel ve ikili güvenlik ve savunma konuları ile savunma sanayiinde iş birliği hususunda görüş alışverişinde bulunuldu.

GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAR AÇIKLANDI

Görüşmede Bakan Hulusi Akar tarafından;

-Türkiye ve Pakistan arasındaki tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarına vurgu yapıldı,

- Pakistan halkının Millî Mücadele sırasındaki desteğinin gönüllerde silinmez bir yere sahip olduğu, Türk milletinin Pakistanlı kardeşlerinin fedakârlıklarını asla unutmayacağı,

-MİLGEM ve yürütülmekte olan diğer projelerin iki ülke arasındaki iş birliğine farklı bir boyut kazandırdığı, bu projelerin dünya ve bölge barışına önemli katkılar sağlayacağı,

- Pakistan'ın işgal altındaki toprakları için mücadele eden Azerbaycan Türkü'nün yanında olmasının anlamlı ve kıymetli olduğu,

- Türkiye'nin Keşmir konusunda her zaman Pakistan'ın yanında olduğu, bundan sonra da Pakistanlı kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceği ifade edildi.

AYRI BİR GÖRÜŞME DE YAPILDI

Bakan Akar ayrıca ziyareti kapsamında Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadeem Raza ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Qamar Javed Bajwa ile de ayrı ayrı görüştü.

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