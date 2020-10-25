PKK’dan Haftanin itirafı: Çok tecrübeli, komutanlarımızı kaybettik

Mehmetçiğin 17 Haziran'da başlattığı hava destekli Pençe-Kaplan Harekâtı'nda terör örgütünün yaklaşık 30 yıldır varlığını sürdürdüğü Haftanin'de 222 terörist öldürüldü. Haftanin içindeki Hantur, Kesrok, Ghakhawi, Mamand ve Kohareş kampları ile barınma alanları imha edildi. Teröristlerin bölgedeki hâkimiyetine son verildi.



KENDİ YAYIN ORGANLARINDA İTİRAF ETTİ



Terör örgütünün hezimeti bizzat kendi yayın organlarında itiraf edildi. Örgütün yayın organlarına konuşan PKK'nın kadın yapılanması YJA-STAR'ın sözde komutanı Cudi Çekdar, adlı kadın terörist Haftanin'de ölenler arasında komutan sıfatındaki çok önemli adamlarını kaybettiklerini itiraf etti.

Cudi Çekdar'ın itiraf gibi açıklamaları şöyle:



* "Heval Zelal cephe komutanımızdı.. Zelal yoldaşın şehadeti Heftanin için ağırdı.''

* "Mazlum Cudi her eylemde yerini alıyor, her arkadaşın yardımına koşuyordu. Onu kaybedince çok üzüldük''

* "Ferman Amed hepimiz için çok kıymetli çok değerli bir yoldaştı."

* "Heval Esmer, bölük komutanımızdı''

* "Berivan Koçer ile uzun zaman birlikte kaldık. Onu anlatmaya kelimeler yetmez''

* "Nucan Şeşdara ve diğerlerini ne kadar bahsetsek azdır''