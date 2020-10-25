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haberi! Gece boyunca sürdü: bozguna uğradı! zafere ilerliyor...

haberi: karşısında başarıdan başarıya koşan ordusunun işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyonların gece boyunca Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Hadrut, Gubadlı ve Laçin yönlerinde değişen yoğunlukta sürdürüldüğü belirtildi. Tüm cephe boyunca çatışmaların sürdüğü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu ifade edildi.

AA
Giriş Tarihi: 25.10.2020 09:23 Son Güncelleme: 25.10.2020 09:34 ABONE OL
Son dakika haberi! Gece boyunca sürdü: Ermenistan bozguna uğradı! Azerbaycan zafere ilerliyor...

'ın alçak saldırılarına karşı ordusu gereken yanıtı veriyor. Gelen haberine göre; Ermenistan güçlerinin tank, top ve havanlarla ateş açtığı, Azerbaycan ordusunun ise harekat planına uygun başlıca istikametlerde faaliyetlerini sürdürdüğü ve kontrol edilen alanları daha da genişlettiği ifade edildi.

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Son dakika haberi! Gece boyunca sürdü: Ermenistan bozguna uğradı! Azerbaycan zafere ilerliyor...

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT VE BATARYA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hocavend, Gubadlı ve Laçin bölgelerinde güçlerinin direnişini zayıflatan Azerbaycan ordusunun farklı yönlerde yeni ilerlemeler sağladığı, Ağdere ve Hocavend istikametinde büyük zaiyat veren Ermenistan güçlerinin mühimmatının tükendiği ve topçu bataryalarının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Son dakika haberi! Gece boyunca sürdü: Ermenistan bozguna uğradı! Azerbaycan zafere ilerliyor...

ERMENİSTAN ORDUSU GERİ ÇEKİLİYOR

Gubadlı'ya getirilen ordusu 543. alay 1. taburunun insan gücü ve askeri teçhizat kaybıyla geri çekildiği, Ermenistan'ın Kotayk eyaletinin Tsaghkadzor kentinden 'a gönderilen askerlerin büyük bölümünün de etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Son dakika haberi! Gece boyunca sürdü: Ermenistan bozguna uğradı! Azerbaycan zafere ilerliyor...

Açıklamada, ordusunun cephenin farklı istikametlerinde güçlerine ait 2 tank, 2 zırhlı araç, 4 D-30 obüsü, 1 2A36 Giasint-B topu ve 7 otomobili imha ettiği belirtildi.

Son dakika haberi! Gece boyunca sürdü: Ermenistan bozguna uğradı! Azerbaycan zafere ilerliyor...

Tüm cephe boyunca çatışmaların sürdüğü, durumun ordusunun kontrolünde olduğu ifade edildi.

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Son dakika haberi! Gece boyunca sürdü: Ermenistan bozguna uğradı! Azerbaycan zafere ilerliyor...
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