Son dakika haberi! Gece boyunca sürdü: Ermenistan bozguna uğradı! Azerbaycan zafere ilerliyor...

Ermenistan'ın alçak saldırılarına karşı Azerbaycan ordusu gereken yanıtı veriyor. Gelen son dakika haberine göre; Ermenistan güçlerinin tank, top ve havanlarla ateş açtığı, Azerbaycan ordusunun ise harekat planına uygun başlıca istikametlerde faaliyetlerini sürdürdüğü ve kontrol edilen alanları daha da genişlettiği ifade edildi.

Son dakika! Tek tek böyle imha edildi: Azerbaycan - Ermenistan cephe hattında son durum! (25 Ekim 2020 Pazar) | Video