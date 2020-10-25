SON DAKİKA… İYİ Parti’deki FETÖ kavgasında baba Kavuncu’nun şok sözleri: Oğullarım sempati duyuyor!

Ne yalan söyleyeyim, Doğu Perinçek'in, Meral Akşener için kullandığı "Gladyo Kraliçesi" ifadesini abartılı bulmuştum. Ancak bugün itibari ile Akşener konusunda Doğu Bey'e hak vermeye başladım. Niye mi? (…)

"BUĞRA KAVUNCU TESADÜFEN İYİ PARTİ'DE DEĞİL"

Hayır, hiçkimse bana bu iki ismin tesadüfen İyi Parti'den aday olduğunu açıklayamaz. Meral Akşener bu dehşet tercihi, mugalata ile değil, inandırıcı şekilde açıklamaya mecbur ve mahkumdur.

Sadece bu olay değil, Buğra Kavuncu isminin İyi Parti İstanbul İl Başkanı yapılması yine büyük bir soru işaretidir niye mi?