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Son dakika: 'de sahte içkiden 2 kişi daha hayatını kaybetti

'de içtikten sonra fenalaştıkları öne sürülen 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Kentte sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi.

DHA
Giriş Tarihi: 25.10.2020 07:33 Son Güncelleme: 25.10.2020 07:36 ABONE OL
Son dakika: İzmir'de sahte içkiden 2 kişi daha hayatını kaybetti

İddiaya göre, sahte içki içtikten bir süre sonra fenalaşan Can Yılmaz (37) İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ali V. ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Can Yılmaz ve Ali V., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölen kişilerin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Can Yılmaz ve Ali V.'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.

Sahte içki nedeniyle öldükleri ileri sürülen 2 kişi ile kentte sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi.

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Son dakika: İzmir'de sahte içkiden 2 kişi daha hayatını kaybetti
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