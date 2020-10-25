‘Ülkemizi afete dayanıksız konutlardan kurtaracağız’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Kentsel Dönüşüm Temel Atma Töreni'ne katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:İnşallah ülkemizi afetlere dayanıksız yapıların tamamından kurtaracağız. Sahabiye ve Seyrani kentsel dönüşüm projelerinde tamamlanan konutların açılışını yapacağız. Kayseri kentsel dönüşüm projelerinin en kapsamlı şekilde başarı ile hayata geçirildiği yerdir. Kayseri bu gün ülkemizin en güzel şehircilik örneklerinden biri haline gelmiştir. TOKİ'nin ve belediyelerimizin başarılı çalışmaları ile gecekondu bölgeleri örnek yerleşim alanları haline dönüştürülmüştür. Bu güne kadar 100 bin konutun dönüşümü gerçekleşmiştir. Kayseri'nin önemli bir bölümü yıkılıp yeniden inşa edilmiştir. Sahabiye ve Seyrani kentsel dönüşüm çalışmaları ile 9 bin yeni konutu tüm yaşam alanları ile birlikte Kayseri'ye kazandırıyoruz. Sahabiye 510 bin metrekarelik alanda 5 bin 820 bağımsız bölümden oluşuyor. 3 bin 800'ü konut ile müteşekkildir. Bu gün ilk etabını oluşturan 622 konut ve 55 iş yeri ile 40 bin metrekare yeşil alanı hizmete açıyoruz. Seyrani Kentsel Dönüşüm Projesi 3472 konut ve iş yerini kapsıyor. Bu konutlarda hayatlarını sürdürecek vatandaşlarımıza huzur ve afiyet dolu bir ömür temenni ediyorum. AK Parti iktidarı ile TOKİ'yi yeniden yapılandırarak büyük seferberlik yaptık. TOKİ'nin 18 yılda yürüttüğü projelerin sayısı 15 bin 600'ü buluyor. 58 ayrı şehrimizde 1 milyon 400 bin bağımsız bölümü kapsayan projeyi başlatmış durumdayız.