Yavi Şehitleri anıldı

Sivas Madımak olayının ardından kısa bir zaman geçmesinin arından önce Erzinan'ın Başbağlar Beldesi sonra da Erzurum'un Yavi Beldesi teröristler tarafından hedef alındı. İç savaşı tetiklemek isteyen PKK, katliam için bölgenin Türk vatandaşlarının yaşadığı ender köylerden olan ve bulunduğu bölge itibariyle önemli bir alana hükmeden Yavi, 25 Ekim 1993 yılında tarifi zor bir acıyla karşılaştı.

Sivas Madımak Otelinin yakılmasıyla birlikte, PKK bölgede köy baskınlarına ve sivil halkı hedefleyen eylemlere başladı. İlk eylem Erzincan'ın Başbağlar'ında gerçekleşti. Büyük çoğunluğu hayvancılıkla uğraşan Erzurum'un Çat ilçesinde ise hayvan çalma olayları gündeme gelmiş ve sürekli birileri, köylülerin hayvanlarını çalıyordu.

Anadoludan Görünüm izlerken katledildiler

Dönemin efsane televizyon programı Anadolu'dan Görünüm programını izlemek için herkes beldenin kahvehanesine toplandı. Teröristler çaldıkları bir kamyonetle beldeye giriş yaptılar. Önce girişteki telefon hatlarını kestiler ardından kahvenin bulunduğu meydanda insanları kahveye çağırdılar. Üzerlerinde ki asker kıyafetiydi. Köyüler, çalınan kamyonette hayvanları da görünce, askerlerin hayvanları bulduğu ve rutin olarak yapılan kontroller olduğunu düşündü. Bu nedenden dolayı köylüler askerlere zorluk çıkarmamak adına kahveye toplandı. Yaklaşık 60 vatandaş içerde askerlerin kontrollerini beklerken kapılar kapandı. İçlerinden birisi, vatandaşlara Kürtçe bilenin olup olmadığını sordu. Bilinmediğini anlayınca da 'Faşitler' diye bağırmaya başladı. O andan sonra içerde bulunan köylüler, gelenlerin terörist olduklarını anladı. Yapılan örgüt propagandasından sonra ellerindeki silahlarla yaklaşık 5 dakika kahvehane tarandı. Bilanço ise çok ağırdı. Olay yerinde 32 kişi hayatını kaybetti. 1 vatandaş ise aldığı mermiler nedeniyle olaydan sonra vefat etti. 17 kişi yaralı kurtuldu. Vatandaşların toplandığı bölümün arka tarafında olanlar ise cesetleri kendilerine siper ederek katliamdan kurtuldu.

Asker sabaha ancak gelebildi

Yaşanan katliamın ardından 27 yıl geçti. Yavi'de hala olayın perde arkaları aralanamadı. Gelenlerin kim olduğu ve neden Yavi'nin seçildiği ise sadece vatandaşların kendi yorumlarından ibaret kaldı. Olayın yaşandığı akşam yerine güvenlik güçleri beldeye sabah saatlerinde ancak gelebildi. Olayın duyan Erzurum halkı sokaklara döküldü. Polisin zorlukla müdahale ettiği protesto gösterileri 3. günde şehrin kanaat önderlerinin araya girmesiyle ancak durdurulabildi. Ulusal basının bir anda gözünü çevirdiği Erzurum'da Kürt vatandaşlarının yaşadığı alanlara doğru sel gibi insanlar koşturuyor ve yapılanların birer provokatif eylem olduğu da konuşuluyordu.

Yaşadığı acı olayın ardından 2 bin 500 nüfuslu Yavi'nin nüfusu bine düştü. Birçok vatandaş evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bölge önemli bir hayvan ticaretinin merkezi olan Yavi'de yaylacılık faaliyetleri tamamen durduruldu.



O acı katliamın tanıkları ise yaşadıklarını Sabah'a anlattı. 27 yılın acısını hala içerlerinde yaşayan Yavi halkı, olayların büyük bir provokasyon olduklarını ve Yavi'nin bu iç savaş senaryosunda bölgede ki öneminden dolayı seçildiğinin düşünüyor.

Görgü tanığı o anları anlattı



O gün kahvede bulunan 48 yaşındaki Celil Köse, baskında hem babasını hem de amcasını kaybetti. O anları ise Köse şöyle anlattı; "O dönem televizyon yoktu. TRT'de yayınlan Anadolu Görünümü programı vardı. O programı çok severdik. O gün herkes kahveye gelir ve televizyon izlerdi. Yine bir gün o programı izlerken bir kamyon geldi. Biz çalınan hayvanların bulunduğunu düşündük. Sonra içeri girdik. İçeri oturduğumuz zaman askeri, kıyafetlerle içeri girip bize kimlik sordular. Herkes kimlikleri çıkardı. Masa sandalyeleri televizyonun arkasına yığdılar. 2 asker 1 astsubay vardı. Buradan tekrar masa sandalyeyi başka tarafa taşıttılar. Dışardan da bir kişi içeriye dışarda bulunan vatandaşları kahveye çağırıyordu. Sonra kapının önünde PKK kıyafetli insanları gördük. Bir çoban bunları daha önce görmüştü. O gören çoban da aramızdaydı. Ağlamaya başladı. Bize döndü dedi ki 'Biz dedik dedik bize inanmadınız. İşte geldiler. Bizi öldürecekler.' O an amcam Nazmi Köseyi getirdiler. Amcama dedi ki ceketini giy. Yoksa vurum. Ben amcamın ceketini giydirdim. Arka tarafa geçtim. Sonra yakıcı bir toz attılar. Lamba patladı. O an birisi 'atış serbest' diye bağırdı. Taramaya başladılar. Benim tam önümde beton sütun vardı. Onun sayesinde kurtuldum. Mermileri bitene kadar tardılar. Babam şehit oldu amcam şehit oldu arkadaşlarım şehit oldu. Bende de 7 kurşun vardı. Yaralı olarak kurtuldum."