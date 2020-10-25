Zehir villasını bahçesindeki incir ağacından buldular...

İstanbul Beylikdüzü'nde bahçesinde incir ağacı bulunan lüks bir villada uyuşturucu satıldığı ihbarını alan polisler incir ağacından villayı tespit etti. Uyuşturucu satıcısı, çok sayıda uyuşturucuyla birlikte adreste suçüstü yakalandı.

İstanbul Polisi, Beylikdüzü İlçesi'ne bağlı Gürpınar ve Dereağzı Mahalleleri'nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Söz konusu uyuşturucu maddelerin Dereağzı Mahallesi'nde; bahçesinde incir ağacı bulunan lüks bir villada saklandığı bilgisi üzerine adresi incir ağacından tespit eden ve iki hafta boyunca fiziki takiple izledikten sonra harekete geçen İstanbul Polisi lüks villaya baskın yaptı. Adreste kalan şüphelinin söz konusu villaya Ekim ayında taşındığı ve uyuşturucu suçundan kaydı olduğu belirlendi. Şüpheli Mustafa K. (26) operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

873 UYUŞTURUCU HAP BULUNDU

Adreste yapılan aramalarda; 20 parça halinde iki kilogramı aşkın "Hibrit Esrar" olarak adlandırılan Skunk maddesi, 873 adet uyuşturucu hap, 3.36 gram Esrar maddesi, uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi, bir tüfek ve 38 mermi ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti" suçundan hakkında işlem yapılan şüpheli Mustafa K. adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.