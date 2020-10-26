Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi. Öte yandan Hatay Amanoslar'da 21 Ekim'de düzenlenen operasyonda sağ olarak ele geçirilen Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) eski Genel Başkanı ve 24.'üncü dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in 'gri kadegoride' aranan PKK'lı oğlu Yoldaş Selim Çelik adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye gönderilen Çelik tutuklandı.