Bakan Kasapoğlu Hakkâri de kardeşlik var

Bir dizi inceleme ve ziyaretler gerçekleştiren Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Hakkari'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek "Bugün Hakkari'de çok önemli bir organizasyon gerçekleşerek Rafting şampiyonası ilk kez Zap Suyu'nda olacak." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Hakkari'nin terörden, her türlü sorundan en güzel şekilde temizlendiğini, kardeşlik ve sevgi ortamının ortaya çıktığını kaydetti. Bakan Kasapoğlu, terörden temizlenen bölgede her çeşit sporun en güzel şekilde gerçekleşeceğine dair büyük çalışmaların olduğunu sporun dönüştüren ruhunu, burada en güzel şekliyle ortaya çıkmasından dolayı duyduğum mutluluğu da ifade etti.

"TERÖRDEN TEMİZLENEN HAKKARİ'DEN DÜNYAYA MESAJ"

Bakan Kasapoğlu "Valilik ve Belediyenin işbirliğiyle Hakkari ve ilçelerinde güzel hizmetler gerçekleşiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Belediyelerle önemli projelerimiz var. Yüzme havuzlarıyla Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz bir proje. Bununla birlikte il ve ilçelerimizde inşa ettiğimiz havuz projelerimiz, Hakkari ve ilçelerinin dört bir köşesinde teker teker yapılıyor ve inşallah önümüzdeki süreçte bu projemizi Hakkari'de en güçlü şekilde ortaya çıkaracağız. Gelişen spor aktiviteleriyle birlikte Hakkari ile dünyaya terörden, kandan beslenenlere de aynı şekilde bir mesajın da buradan verileceğine inanıyoruz. Bizim bu manada sporun ruhunu, sporun gücünü ortaya çıkarma noktasındaki hizmetlerimiz devam edecek. Özellikle kayak, kış sporları noktasındaki potansiyel bu manada yine Hakkari'de çalışmakta olduğumuz kayak projesi, eğitim merkezi, otel projesi de hızlı bir şekilde işletiliyor. Amacımız, sporun ruhu doğrultusunda da kardeşlik ve sevgi iklimini daha güzel yerlere taşımak. Emeklerinden dolayı Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyorum. Hakikaten çok farklı bir iklim var Hakkari'de. Bu çok önemli bir sonuç. Bizlere yarınların aydınlık olacağını müjdeliyor. Bu vesileyle güvenlik güçlerimize ve yöneticilerimize şükranlarımı sunuyorum."

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN VATANDAŞLARA KİTAP

Bakan Kasapoğlu, Valilik ziyaretinin ardından esnafı ziyaret etti. Kent merkezinde kendisini karşılayan çocuklara ve vatandaşlara kitap dağıtan Kasapoğlu, Hakkari Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, daha sonra Kent Park'ta Türkiye Rafting 2. Ayak Şampiyonası'nın açılış törenine katıldı.