Bakan Selçuk'tan ailelere 'dil' uyarısı! Örnekleri tek tek sıraladı...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Velilere seslenen Selçuk, çocuklara karşı kullanılan uyarı dilinin olumsuzluktan uzak olması gerektiğini ifade etti.

"ÇOK DİKKATLİ OL DEĞİL, KURALLARA UYACAĞIN GÜZEL BİR GÜN OLSUN"

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Çocuklarla konuşurken lütfen olumlu bir dil: 'Okulda maskeni çıkarma!' değil, 'Hepimizin sağlığı için maskeni takmalısın.', 'Kimseye yaklaşma!' değil, 'Herkesin sağlığı için sosyal mesafeni korumalısın.', 'Çok dikkatli ol!' değil, 'Kurallara uyacağın güzel bir gün olsun.'