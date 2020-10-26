Bakan Varank: Yedi düvele karşı mücadele veriyoruz.

Mustafa Varank, AK Parti Denizli İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, teşkilat üyeleriyle bir araya gelmekten son derece mutlu olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin çok önemli bir dönemden geçtiğini ifade eden Varank, "Doğu Akdeniz'de Mavi Vatan'ımızı savunurken ne mücadeleler verdiğimizi hepiniz görüyorsunuz. Orada arama ve sondaj gemilerimizle hem petrol araması hem de kıta sahanlığımızla ilgili biz ülkemizin geleceğini teminat altına alacak şekilde, yedi düvele karşı bir mücadele veriyoruz. Bu dönemde Libya'da yine kıta sahanlığımızla ilgili olarak yaptığımız anlaşmaların çerçevesinde bir mücadele veriyoruz." dedi.

"ÖYLE BİR LİDERİMİZ VAR Kİ"

Azerbaycan'ın 30 yıldır işgal altında olan topraklarını kurtarmaya çalıştığını hatırlatan Varank, şöyle devam etti:

"Burası öyle bir dünya ki topraklarınızı işgal etmişlere karşı 30 yıldır haksız, hukuksuz sizin topraklarınızı işgal edenlere karşı mücadele verdiğinizde bile dünya sizin karşınızda durabiliyor. Kendi değerlerine rağmen size karşı taraf olabiliyorlar. Birleşmiş Milletler ve AGİT kararlarına göre Azerbaycan toprakları Ermenistan tarafından işgal edilmiş durumda ama Azerbaycan bu toprakları 30 yıldır alamayınca mecburen bir askeri harekatla bu toprakları kurtarmaya çalıştığında görüyorsunuz. Amerika'sından Avrupa'sına, Uzak Doğu'sundan Rusya'sına kadar herkes Ermenistan haklıymış gibi bir tavır takınıyor. Azerbaycan'ın yanında olan tek ülke Türkiye'ye karşı da bir tehdit dili kullanma cüretini gösteriyor. Bizim öyle bir liderimiz var ki asla bu tehdit diline pabuç bırakmaz. Biz haklı olduğumuz noktada tüm dünya karşımızda olsa bile gereğini yapıyoruz. Azerbaycan'ın yanındayız ve bundan sonrada yanında olmaya devam edeceğiz."

"AK PARTİ DAVASI BASİT BİR DAVA DEĞİL"

Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cesaretini milletinden aldığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durdukça, o da Türkiye'nin tezlerini, haklılığını ve kararlılığını cesur bir biçimde bütün platformlarda, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa'da, Birleşmiş Milletler nezdinde ve sayabileceğiniz bütün platformlarda cesaretle savunabiliyor. Bizim bu teşkilatlar olarak milletimizi ikna ederken çok daha büyük gayretle çalışmamız lazım. AK Parti davası basit bir dava değil. Bu dava Türkiye'nin davasıdır. AK Parti'nin hikayesi Türkiye'nin hikayesidir. Dolayısıyla biz partimize ne kadar sıkı sarılırsak, biz partimiz için ne kadar sıkı çalışırsak bileceğiz ki memleketimize, Türkiye'ye hizmet ediyoruz. "

Kavgayla, hor görmeyle, eleştirmekle, birilerine kulp takmakla, "kaşının üstünde gözün var" demekle, insanları dışlamakla siyaset yapılamayacağını anlatan Varank, "Siyaset insan kazanarak olur. Eğer AK Parti kazanacaksa insan kazanarak kazanır. Önümüzdeki dönemde 2023 seçimlerine giderken bu camiayı ve aileyi nasıl daha fazla geliştiririz ve büyütürüz, acaba hangi komşumuzun kapısını çalmadık, hangi arkadaşımıza sokakta selam vermedik, bunları düşünüp, bizleri bu davaya insan kazandırmak için gayret göstererek önümüzdeki süreci değerlendirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Varank, daha sonra Denizli Valisi Ali Fuat Atik ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı makamlarında ziyaret ederek kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.