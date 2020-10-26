Başkan Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısı dünya basınında! Hepsi son dakika geçti

Erdoğan'ın Fransız ürünlerine boykot çağrısını uluslararası haber ajansları 'acil' koduyla duyurdu, dünya medyası ise manşetten veriyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'da "Buradan milletime sesleniyorum. Sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunları satın almayın" dedi.

Fransız haber ajansı AFP, son dakika olarak duyurduğu haberinde "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mallarına boykot çağrısı yaptı" ifadelerini kullandı.

İngiliz haber ajansı Reuters da son dakika koduyla duyurduğu haberi, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Türklere Fransız ürünlerini almamaları çağrısında bulundu." cümlesiyle geçti.

Milliyet'te yer alan habere göre İngiliz Daily Mail gazetesi ise, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'un radikal İslam'a karşı duruşuyla ilgili tartışmalar arasında Fransız mallarına boykot çağrısında bulundu" ifadelerini kullandı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, son dakika haberini "Erdoğan, Fransız mallarına boykot çağrısı yapıyor" sözleriyle duyurdu.

Bloomberg ise Erdoğan'ın çağrısını; "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslümanlara karşı düşmanca bir tutum olduğunu söyleyerek Fransız ürünlerini boykot etmeye çağırıyor" şeklinde duyurdu.

Rus haber ajansı Sputnik ise, "Acil" koduyla duyurduğu haberde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkleri Fransız mallarını boykot etmeye çağırdı" ifadelerini kullandı.

'Erdoğan Fransız ürünlerine boykot çağrısı yapıyor' başlığını atan Le Figaro gazetesi, Türkiye ve Fransa arasındaki diplomatik krizin gittikçe fenalaştığı yorumunu yaptı.

İsrail asıllı televizyon kanalı i24NEWS da "son dakika" duyurusuyla verdiği haberde "Erdoğan, Macron'la tartışmanın ortasında Fransız mallarına boykot çağrısında bulundu" ifadelerini kullandı.

Haber portalı Horn Diplomat ise, son dakika olarak duyurduğu haberde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk halkına Fransız ürünlerini asla almamaları çağrısında bulundu" ifadelerini kullandı.

Haber sitesi The New Arab ise "Erdoğan, Fransız ürünlerini boykot çağrılarının "radikal bir azınlığın" işi olduğunu söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ikinci bir aşağılayıcı darbe vurdu." dedi.

Hindistan merkezli NDTV ise haberi, "Erdoğan'dan Fransız mallarını boykot çağrısı" ifadesiyle duyurdu.

Lübnan'ın İngilizce yayın yapan gazetesi The Daily Star Lebanon ise son dakika haberini "Erdoğan, Türkleri Fransız mallarını boykot etmeye çağırdı" şeklinde duyurdu.

Pakistan'ın Times of lsIamabad ajansı ise, "Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransız ürünlerini boykot çağrısında bulundu" ifadelerini kullandı.