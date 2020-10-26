Bayraktar'dan SİHA'lara övgü: En ileri teknoloji SİHA'larına sahibiz

Türkiye'nin savunma alanındaki başarı hikayesi devam ediyor. Özellikle de İHA ve SİHA alanında adını altın harflerle yazdıran Türkiye ürettiği insansız hava araçlarını başarıyla ihraç ediyor.



Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın Türk SİHA'ları ile ilgili verdiği önemli mesajı sosyal medya paylaştı.



"ABD SENATOSU PREDATOR SİHA'YI PARASIYLA BİLE VERMEDİ"

Haluk Bayraktar açıklamasında "Sadece 10 yıl önce ABD Senatosu Predator SİHA'yı parasıyla bile vermedi. Bugün %93 yerlilik ve hiçbir kritik parçada bağımlı olmaksızın dünyaya ihraç ettiğimiz en ileri teknoloji SİHA'lara sahibiz." dedi.





İHA VE SİHA'LARDA HEDEF

Bayraktar, "Şimdi hedef kalan %7... Durmak yok! milli teknoloji hamlesi bunun için var." ifadelerine yer verdi.

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