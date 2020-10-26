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Boğazına ekmek kaçtı, 9 gün sonra hayatını kaybetti

Gölcük İlçesinde  18  Ekim günü meydana gelen üzücü olayda,  yediği ekmek boğazına  takılan ve nefessiz kalarak  hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Zeynep  Karakolcu, 9 günden bu yana tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 26.10.2020 17:27 ABONE OL
Boğazına ekmek kaçtı, 9 gün sonra hayatını kaybetti

Kocaeli Gölcük İlçesinde 18 Ekim günü meydana gelen üzücü olayda, yediği ekmek boğazına takılan ve nefessiz kalarak hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Zeynep Karakolcu, 9 günden bu yana tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti.

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Gölcük İlçesi Merkez Mahallesinde oturan Süleyman ve Seyhan Karakolcu çiftinin 2 yaşındaki kızları Zeynep Karakolcu, 18 Ekim günü ekmek yediği esnada, bir anda ekmek boğazına takıldı. Boğazına takılan ekmek ile birlikte nefes almakta zorluk çeken ve bir anda kendinden geçen Zeynep'in durumunu fark eden ailesi hemen Zeynep'i alarak Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hastanede minik Zeynep'e ilk müdahalesi yapıldı. Ancak durumu ağır olan küçük kız, daha sonra Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı. Burada tedavisi devam eden Zeynep öğle saatlerinde aniden fenalaşarak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haber Zeynep'in ailesi, yakın dost ve akrabalarını yasa boğdu. Minik Zeynep'in cenazesinin yapılan işlemleri sonrası Ailesine teslim edilerek Gölcük'te toprağa verilmesi bekleniyor.

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Boğazına ekmek kaçtı, 9 gün sonra hayatını kaybetti
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