Boğazına ekmek kaçtı, 9 gün sonra hayatını kaybetti

Kocaeli Gölcük İlçesinde 18 Ekim günü meydana gelen üzücü olayda, yediği ekmek boğazına takılan ve nefessiz kalarak hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Zeynep Karakolcu, 9 günden bu yana tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti.

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Gölcük İlçesi Merkez Mahallesinde oturan Süleyman ve Seyhan Karakolcu çiftinin 2 yaşındaki kızları Zeynep Karakolcu, 18 Ekim günü ekmek yediği esnada, bir anda ekmek boğazına takıldı. Boğazına takılan ekmek ile birlikte nefes almakta zorluk çeken ve bir anda kendinden geçen Zeynep'in durumunu fark eden ailesi hemen Zeynep'i alarak Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hastanede minik Zeynep'e ilk müdahalesi yapıldı. Ancak durumu ağır olan küçük kız, daha sonra Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı. Burada tedavisi devam eden Zeynep öğle saatlerinde aniden fenalaşarak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haber Zeynep'in ailesi, yakın dost ve akrabalarını yasa boğdu. Minik Zeynep'in cenazesinin yapılan işlemleri sonrası Ailesine teslim edilerek Gölcük'te toprağa verilmesi bekleniyor.