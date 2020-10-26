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Çaldığı tarihi eseri çektiği video ile tanıttı! 2 kişi tutuklandı

'nin Kandıra ilçesindeki 1'inci derece arkeolojik ilan edilen bir mağaradan heykel çalan S.G.’nin, tarihi eseri çektiği video ile tanıttığı video ortaya çıktı. için müşteri arayan S.G. ve M.Ö. tutuklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 26.10.2020 12:13 Son Güncelleme: 26.10.2020 12:19 ABONE OL
Çaldığı tarihi eseri çektiği video ile tanıttı! 2 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kandıra Hacılar Mahallesi Yağbolu mevkiinde içerisinde Helenistik döneme ait çok sayıda tarihi eser bulunan ve 1'inci derece sit alanı ilan edilerek koruma altına alınan bir mağaradan heykel çalındığını belirledi. Jandarma, S.G.'nin çalınan tarihi eseri tanıttığı videoyu ele geçirdi.

HEYKEL ELE GEÇİRİLDİ

S.G.'nin cep telefonuyla çekilen videoda, heykeli metre ile ölçerek boyutlarını gösterirken, "Şimdi taşı dışarıya ben çıkardım. Taş dışarıda elimde. Ne gerekiyorsa artık gerisi size kalmış" diyerek, mesajla bazı kişilere gönderdiği belirlendi. Olayla ilgili olarak M.Ö. ve S.G. gözaltına alınırken, heykel ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen M.Ö. ve S.G. tutuklandı. Heykel ise müze müdürlüğüne teslim edildi.

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Çaldığı tarihi eseri çektiği video ile tanıttı! 2 kişi tutuklandı
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