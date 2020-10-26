Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İkna edilen kadın terörist Iğdır'a getirildi

İkna edilen kadın 'a getirildi

Suriye'de faaliyet sürdürürken yapılan ikna çalışmaları sonucu Türk askerlerine teslim olan 'lı kadın 'a getirildi.

AA
Giriş Tarihi: 26.10.2020 17:13 Son Güncelleme: 26.10.2020 17:15 ABONE OL
İkna edilen kadın terörist Iğdır'a getirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü mensuplarının örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bir terörist, ailesinin de desteğiyle teslim olmaya ikna edildi.

Teröristin Şırnak il sınırında güvenli şekilde teslim olması sağlandı.

Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenen terörist, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kente getirilerek hakkındaki adli işlemlere başlandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İkna edilen kadın terörist Iğdır'a getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA