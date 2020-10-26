Kandil kahraman Mehmetçiğin Pençe'sine takılan ölülerini 107 gün sakladı

Mehmetçiğin 17 Haziran'da başlattığı hava destekli Pençe-Kaplan Harekâtı'nda terör örgütünün yaklaşık 30 yıldır varlığını sürdürdüğü Şırnak'ın Uludere İlçesinin tam karşısında bulunan Kuzey Irak topraklarındaki Haftanin bölgesinde 222 terörist öldürüldü. Haftanin içindeki kampları ile barınma alanları imha edildi. Teröristlerin bölgedeki hâkimiyetine son verildi.



ÖLÜLERİNİ 107 GÜN SAKLADI



Terör örgütü, devam eden operasyon sırasında 11 Temmuz günü Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA) nokta atışıyla tam isabetle etkisiz hale getirdiği Şoreş Serkeft Kod adlı (Murat Akman), Zeynep Amanos Kod adlı (Zahide Şimşek), Gever Hakkari Kod adlı (Yılmaz Özlü) ve Hozan Farkin Kod adlı (Ömer Eker) adlı teröristlerin ölümünü 107 gün gizledi.



DAĞIN SONU ÖLÜM



Terör örgütü dün, 4 teröristin ölümünün hava operasyonunda SİHA'ların vurmasıyla gerçekleştiğini itiraf etti. Teröristlerden Muş-Malazgirt nüfusuna kayıtlı olan Şoreş Serkeft Kod adlı (Murat Akman) adlı teröristin 13 yıldır örgütün dağ kadrosunda olduğunu Gever Hakkari Kod adlı (Yılmaz Özlü)'nün ise Kandil'de bulunduğu yıllar içinde örgütün elebaşlarından Murat Karayılan'ın yakından ilgilendiği bir kişi olduğunu açıkladı.

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