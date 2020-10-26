Kandil’den habersiz nefes bile alamazsınız

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan aileler, HDP Diyarbakır Milletvekili Meral Danış Beştaş'a tepki gösterdi. 2 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Mustafa için oturma eylemi yapan Ayşegül Biçer, yaptığı basın açıklamasında, eylemin 3 Eylül'de, 2019'da bir aile ile başlayıp bugün 419. gününde 164 aileye ulaştığını belirterek, Güneydoğu'da HDP ve PKK'ya karşı büyük bir başkaldırı başlattıklarını söyledi. Anne Biçer, iki gün önce parti il binasına girişte, Milletvekili Beştaş'ın ailelere, kimsenin ölmesini istemediklerini söylediğini anımsatarak, Beştaş'ın sözlerinde samimi olmadığını öne sürdü. HDP'li milletvekillerinin Kandil'in emirlerini yerine getirdiğini ifade eden Biçer, "Siz bizim vekilimiz olamazsınız. Siz Kandil'in emri olmadan tek başınıza nefes bile alamasınız. Ama bunu iyi bilin ki Allah'ın izniyle, büyük devletimin kuvvetiyle o çocukları söke söke sizden alacağız" dedi. AA