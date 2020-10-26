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Karasal İklimin Bitki Örtüsü Nedir? Karasal İklimin Bitki Örtüsü Özellikleri Nelerdir?

Ülkemizin her bir bölgesinde ayrı iklim görülmektedir. Bundan dolayı da iklim bitki örtüleri de farklıdır. İnternet üzerinde bitki örtüleri ve iklimler merakla araştırılır. Bu iklimler arasında en çok araştırılanlardan birisi de kesinlikle Karasal İklimdir. Karasal İklimin nerelerde görüldüğü ve Karasal İklimde görülen bitki örtüsü çok merak edilir. Peki internet üzerinden bu kadar çok araştırılan nerelerde görülmektedir? Karasal İklimin özellikleri nelerdir? İşte Karasal İklim ve bitki örtüsü ise ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 26.10.2020 15:33 Son Güncelleme: 26.10.2020 15:33 ABONE OL
Karasal İklimin Bitki Örtüsü Nedir? Karasal İklimin Bitki Örtüsü Özellikleri Nelerdir?

Ülkemizin genellikle iç kısımlarında görülen iklim Karasal İklimdir. Karasal İklim İç Anadolu'da hakimdir. Bu eklem ile ilgili merak edilen pek çok soru vardır. Bu soruların başında ise Karasal İklimin hangi bitki örtüsüne sahip olduğudur. Karasal İklim yani diğer adıyla Step İklimi hakkında merak edilen pek çok soru sık sık internet üzerinde araştırılmaktadır. Peki sık sık araştırılan bu Step İklimin bitki örtüsü nedir? Step İklimin bitki örtüsünün özellikleri nelerdir? Step yani Karasal İklim Bitki Örtüsü ile ilgili tüm ayrıntılar bu yazıda...

Karasal İklim Bitki Örtüsü Nedir?

Karasal İklim görülen yerlerde kışları soğuk, yazları ise sıcak bir hava hakimdir. Bunu bilen ya da yaşayan kişiler de Karasal İklim olan yerdeki bitki örtüsünü merak ederler. Step İklimin görüldüğü yerlerde Bozkır bitki örtüsü hakimdir. Step iklimi genel olarak, yarı kurak iklim olarak bilinmektedir. Yıllık ortalama olarak düşük yağmur alan yerlerde bu iklim türü gözlenir. Yağış miktarı yıllık ortalama 300 ile 500 mm arasında değişkenlik göstermektedir. Karaların iç kısımlarında görülen bu iklim tipi, bozkır bitki örtüsüne sahiptir. Nemli iklimler ile Çöl iklimi arasında kalan iklim tabiri olarak değerlendirilir. Bu iklimin olduğu yerlerde bitki örtüsü bozkır olduğu için ormanlık alanlara rastlanmaz. Ormanlık alanların tahribi sonucunda bozkır bir ortam ortaya çıkmıştır ve Step İklimi olan yerler bu bitki örtüsünü yaşamaktadırlar.

Karasal İklim Bitki Örtüsü Özellikleri

Karasal İklimde görülen bitki örtüsü Bozkır'dır. Bu bitki örtüsünün pek çok özelliği bulunmaktadır. Bu özelliklerden bazıları ise şunlardır:

  • Bozkır kurak ve yarı kurak bölgelerde görülür.
  • Bu bölgede Karasal İklim hüküm sürer.
  • Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve karlıdır.
  • Yaz aylarında sert çayır ve otlardan oluşan bir bitki örtüsüdür.
  • Doğu Anadolu bölgesinde daha sık rastlanmaktadır.
  • Bu bitki örtüsünde yetişen otlar ve çiçeklerin isimleri şu şekildedir:
    • Keven
    • Sığır Kuyruğu
    • Çayır Üçgülü
    • Koyun Yumağı
    • Gelincik
    • Yavşan Otu
    • Üzerlik
    • Çoban Yastığı
    • Kardelen
    • Mine
    • Taşkıran
    • Düğün
    • Çayır otları
    • Yıldız

Karasal İklim Nerelerde Görülür?

Karasal İklimin nerelerde görüldüğü merak edilmektedir. Karasal İklim denizden uzak yerlerde görülür. Bu bölgeler genellikle kurak ya da yarı kuraktır. Karasal İklimin daha sık görüldüğü yer Doğu Anadolu olsa da İç Anadolu'da da Karasal İklim görülmektedir. Bu iklimin görüldüğü yerlerde yazlar sıcak ve kurak geçerken; kışlar soğuk ve karlı geçmektedir. Karasal İklim görülen bazı şehirler şunlardır:

  • Nevşehir
  • Sivas
  • Ankara
  • Kayseri
  • Niğde
  • Kars
  • Erzurum
  • Van

Karasal İklim Özellikleri

  • Step iklimi nemli ve çöl iklimlerinin ortasında yer alsa da ikisinin de bazı özelliklerini almaktadır.
  • Orta kuşak olarak adlandırılan karaların iç kısımlarında etkili olan iklimdir. Orta Avrupa'nın bir bölümü, Orta Asya gibi bölgelerde sıklıkla rastlanmaktadır.
  • Yıllık sıcaklık ortalamaları arasında farklar oldukça yüksektir.
  • Yazlar sıcak geçerken, kışlar soğuk geçmektedir.
  • Ortalama olarak yıllık sıcaklık 10-13 derece arası değişebilir. Yıllık sıcaklık ortalamasının farkı ise 20-30 derece arasında değişim gösterebilir.
  • Yıllık yağış miktarları 300-500 mm arasındadır. Yaz aylarında yağmur neredeyse hiç görülmez. Yağışın çok büyük bir bölümü İlkbahar mevsiminde düşmektedir.
  • Doğal bitki örtüsü bozkır olarak karşımıza çıkar. Yani İlkbahar mevsimindeki yağışlarla yeşeren, yaz sıcaklıklarında ise kuruyan ot toplulukları bu iklimin ana tip iklim örtüsüdür.
  • Step iklimi çöl iklimine göre çok daha yağışlıdır. Bu nedenle Çöl iklimiyle kıyaslanmaz. Akdeniz'in yakın kısımlarında görülmesi, İlkbahar mevsiminde düşen yağmur miktarının yüksek oluşundandır.
  • Ocakta sıcaklık 1 dereceye kadar düşebilirken; Temmuz ayında sıcaklık 26-27 dereceye kadar yükselebilir. İklimin genel özellikleri ve yapısı bu şekildedir.

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Karasal İklimin Bitki Örtüsü Nedir? Karasal İklimin Bitki Örtüsü Özellikleri Nelerdir?
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