Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Katar, Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret açıklamalarına tepki gösterdi

, 'e yönelik hakaret açıklamalarına tepki gösterdi

'da 'un teşvikiyle şiddetlenen müslümanlara yönelik baskılar arttı. Bununla yetinmeyen Fransız yönetim, Milyarlarca müslümanın peygamberine hakareti ödüllendiren bir tutum sergileyerek saldırılarına devam etti. Müslümanları terörist gibi göstermeye çalışan bu tutum tüm dünyayı ayağa kaldırdı. Batılı ülkelerde yaşayan müslümanlar da protesto gösterileri yapıyor. Bu arada İslam ülkelerinden birbiri ardına tepki açıklamaları geliyor. , 'e yönelik hakaretlere ve dinlere karşı kışkırtıcı söylemlerin artmasına tepki gösterdi. Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, inanç, ırk ya da din temelli hiçbir nefret söyleminin kabul edilemeyeceği belirtildi.

AA
Giriş Tarihi: 26.10.2020 18:16 Son Güncelleme: 26.10.2020 18:37 ABONE OL
Katar, Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret açıklamalarına tepki gösterdi

Bu kışkırtıcı açıklamaların dünyadaki yaklaşık iki milyar Müslümanı defalarca hedef alan sistematik çağrılarla tehlikeli bir boyuta ulaştığına dikkat çekilen açıklamada, Hazreti Muhammed'in şahsına yönelik hakaretlerin, dünyanın farklı ülkelerindeki toplumların ortak değerlerine yönelik düşmanlık dalgalarının artmasına neden olacağı uyarısında bulunuldu.

Müslümanları hedef almıştı! İslam düşmanı Macron'dan bir skandal daha...

Uluslararası topluma nefret söylemleri karşısında sorumluluğunu yerine getirme çağrısı yapılan açıklamada, hoşgörü ve bir arada yaşama değerlerinin desteklenmesi, uluslararası barış ve güvenlik ilkelerini sağlamlaştırmaya çalışmak gerektiği vurgulandı.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmesinin ardından, siyasetçilerin büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması tartışma ve İslam dünyasında protestolara yol açtı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron son dönemdeki bir açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan geri durmayacaklarını söylemişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Katar, Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret açıklamalarına tepki gösterdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA