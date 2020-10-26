Köpeklerini yavru ayıya saldırttılar! O şahıslara ceza yağdı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, köpeklerini yavru ayıya saldırtarak kaydettiği görüntüyü sosyal medyada paylaşan kişiye ve Digorda eşeğe ilgince eden iki şahsa para cezası verildi.

Sarıkamış'ta yaşayan 21 yaşında ki B.Z, köy merasında gördüğü ayı yavrusuna köpekleri saldırtarak bu anlar cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri, bunun üzerine durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, B.Z'yi Yeniköy köyünde gözaltına alındı. Hayvan Haklarını Koruma Kanunu gereğince 947 lira idari para cezası uygulanan B.Z, serbest bırakıldı.

Öte yandan, yaralanan kangal köpeklerinden birinin Kars Belediyesi Hayvan Barınağında korumaya alındığı öğrenildi.

Bir diğer olayda Kars'ın Digor ilçesinde yaşandı. Kars'ta yavru eşeğe işgence eden iki kişiye para cezası kesildi. Eşek ise korumaya alındı.

Kars'ın Digor ilçesinde yavru eşeği göle atarak eziyet ettiği iddia edilen iki kişiye para cezası kesildi.İlçeye bağlı Alem köyünde iki kişi, boynuna ip bağlayıp göle attıkları yavru eşeğin görüntülerini cep telefonuyla kaydedip sosyal medyadan paylaştı.

Digor Kaymakamlığının talimatı doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parkla Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, yavru eşeğe eziyet edenlerin H.Y ve S.Y olduğu tespit edildi.

Alem köyüne giden ekiplerin bulduğu H.Y ve S.Y'ye Hayvan Haklarını Koruma Kanunu gereğince 947 lira idari para cezası uygulandı. El konulan yavru eşek ise yediemin olarak tayin edilen muhtara teslim edildi.