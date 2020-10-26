Malatya’ya en büyük ilik merkezi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya İl Kongresi'nin ardından toplu açılış törenine katıldı. Törende Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye videokonferansla bağlanan Erdoğan, organize sanayi bölgesinde lisanlı kuru kayIsı deposu, 3 bin vatandaşın istihdam edildiği 12 fabrikanın resmi açılışını yaptı.24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğünde depremden etkilenen Malatya Pütürge' de tamamlanan 446 konut hak sahiplerine teslim edildi.Erdoğan'ın, anahtar tesliminde 'Hayırlı olsun Beyaz hanım' dediği Beyaz Akgül, "Allah sende razı olsun, bizi yağmurda çamurda bizi bırakmadın" cevabını verdi. Erdoğan da, "Çayı mı, kahveyi mi, yemeğimi iyi yapıyorsun?" diye sorduğu Akgül'e, "Bir başka Malatya'ya gelişimizde Pütürge'ye geleceğiz" diyerek, validen programa almasını söyledi. Erdoğan, anahtar teslimi yapılacağı anons edilen Mehmet Erdoğan adlı vatandaş için ise "Bizim akraba mı? esprisi yaparak, evi beğenip beğenmediğini sordu. Malatya İnönü Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nin açılışı için ise Rektör Ahmet Kızılay'la bağlantı kuruldu. 217 yatak, 16 yoğun bakım, 84 kemoterapi odası ile Türkiye'nin en büyük ilik merkezi olan hastane için Erdoğan, 'Hastalarımıza şifa dağıtmaya devam edeceğiz' diyerek rektörü tebrik etti. Törende Turgut Özal üniversitesi kampüs binasının içinde yer alan Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu açılışı da gerçekleştirildi.BAŞKAN Erdoğan, 1.6 milyar liralık yatırımın toplu açılış töreninde özetle şunları söyledi:Her gün yeni bir projenin açılışının sevincini yaşıyor, yatırım hamlelerimize her gün yenisini ekliyoruz. Türkiye'nin yolunu terörle, şantajla kesmeye çalışanlara cevabımızı böylece veriyoruz.18 yılda Malatya'ya yaptığımız toplam yatırım 23 milyar lira. Eğitimde 5 bin 35 yeni derslik inşa ettik. Yüksek öğretim öğrencileri için 6 bin 919 kişilik yurt binası yaptık. 39 spor tesisi inşa ettik. Kömürhan Köprüsü 15 Aralık'ta açılacak. Eski hastanenin yeri adalet sarayı inşası için bakanlığa devredildi. Malatya çevreyolunu 2022'de tamamlıyoruz. Sivas- Malatya hızlı tren projemizin ve Malatya- Elazığ hızlı tren projemizin etüt çalışmaları devam ediyor. Kuluncak'ı da yakında doğal gazla buluşturuyoruz. Malatya'da çiftçilere 1.5 katrilyon Bay Kemal 'Çiftçi'yi yok ettiniz' diyor.Bu hesapları iyi tut Bay Kemal!