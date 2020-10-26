Marmara Bölgesi İlleri, Haritası, Özellikleri, Gezilecek Yerler: Marmara Bölgesi Rehberi

Türkiye'nin en ilgi çeken bölgesi kesinlikle Marmara bölgesidir. Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan bu bölge yığınla turiste sahiptir. Marmara Bölgesini gezmek için buraya gelen kişiler ise gelmeden önce bu bölge hakkında araştırmalar yaparlar. İnternet üzerinde aratılan konuların başında Marmara Bölgesi Şehirleri gelmektedir. Marmara Bölgesi ayrıntıları ile araştırılması gereken bir bölgedir. Peki Marmara Bölgesini gezmek isteyen kişiler nereleri gezmelidir? Marmara Bölgesinin gezilecek yerleri nerelerdir? Tüm ayrıntılar bu yazıda...

Marmara Bölgesi İlleri

Marmara Bölgesi adını duyurmuş bölgelerden birisidir. İçerisinde İstanbul bulunan bu bölge hem maddi hem de manevi açıdan çok önemlidir. İnsanlar Marmara Bölgesi hakkında pek çok şeyi merak ederler ve araştırırlar. Genellikle Marmara Bölgesini gezmek isteyen kişiler bu araştırmaları yaparlar. Araştırma esnasında en çok araştırılan şey ise Marmara Bölgesindeki illerdir. Marmara Bölgesinde birçok fazla il bulunmaktadır. Bu iller ise şunlardır:

İstanbul

Edirne

Kırklareli

Tekirdağ

Çanakkale

Kocaeli

Yalova

Sakarya

Bilecik

Bursa

Balıkesir

Marmara Bölgesi Haritası

Marmara Bölgesi öğrenciler tarafından da sık sık araştırılmaktadır. Bu araştırmaların konusu ise genellikle Marmara Bölgesi haritası ile alakalıdır. Marmara Bölgesi haritası öğrencileri ilgilendirdiği gibi Marmara Bölgesi'ni gezmek isteyen kişileri de ilgilendirmektedir. Marmara Bölgesini gezmek isteyen kişiler bir Marmara Bölgesi haritasına sahip olmalılardır. Çünkü Marmara Bölgesi oldukça karmaşık bir bölgedir. Bu bölgeye gidip de görmek istedikleri yerleri görebilmek için insanlar Marmara Bölgesi haritasına ihtiyaç duyarlar. Marmara Bölgesi haritası kırtasiyelerden temin edilebilir.

Marmara Bölgesi Bitki Örtüsü

Türkiye'nin bitki örtüsü bakımından oldukça karmaşık olan bölgesi Marmara Bölgesidir. Marmara Bölgesindeki şehirlerde ayrı bitki örtüleri gözlemlenebilir. Bu yüzden de Marmara Bitki Örtüsü çok araştırılır. Marmara Bölgesi bitki örtüsü üç şekilde anlaşılabilir. Bunlar:

Güneyinde: Akdeniz iklimi görülmektedir. Bu alanlarda bitki örtüsü genel itibarıyla alçak alanlarda zeytinlikler ile dağlık alanlarda ise köknar, kızılçam, karaçam, meşe ormanlarıdır.

İç Kesimlerinde: Kıyı kesimler baz alındığında biraz daha soğuk ve az yağış almaktadır. Bu alanlarda bitki örtüsü bozkırdır.

Kuzeyinde: Genel itibariyle Marmara Bölgesinin Kuzey taraflarında Karadeniz iklimi hakimdir. Bitki örtüsü kıyı kesimlerinde maki, yüksek alanlarda ormanlar hakimdir.

Marmara Bölgesi İklimi

Marmara Bölgesi hakkında merak edilen bir diğer şey ise iklimidir. Hem Marmara Bölgesinde yaşayanlar hem de Marmara Bölgesini ziyaret eden kişiler bu bölgede nasıl bir iklim olduğunu merak ederler. Marmara Bölgesi iklimi biraz karmaşıktır. Marmara Bölgesi'nin ikliminin en belirleyici özelliği bir geçiş iklimi şeklinde olmasıdır. Marmara Bölgesi ortalama 600 ile 700 mm civarında yağış almaktadır. Yıllık ortalama sıcaklıklar ise 15 ile 16 derece arasında değişiklik gösterir. Trakya yöresinde karasal iklim özellikleri vardır. Yıldız Dağları, Karadeniz'in nemli havasının iç kesimlere doğru sokulmasına engel olur. Balkanlar üzerinden harekete geçen nemli hava kütleleri nem oranının Balkan Dağları üzerine bırakması ve Trakya'ya nemden yoksun ve kuru bir şekilde rüzgarın esmesine sebep olmaktadır. Balkanlardan gelen hava kütleleri, Marmara Denizi üzerinden geçerken nemini alır ve bu nemi Güney Marmara kıyılarına taşıyarak denizle iklim özelliklerinin ortaya çıkmasına neden olur.

Marmara Bölgesi Gezilecek Yerleri

Marmara Bölgesi hem yurt içinden hem de yurt dışından binlerce hatta milyonlarca turisti her yıl ağırlamaktadır. Oldukça sevilen bir bölgedir. Marmara Bölgesini gezmeye giden insanların kesinlikle görmeleri gereken bazı yerler bulunmaktadır. Marmara Bölgesine gidilip de bu yerler gezilmezse olmaz. Marmara Bölgesinde gezilecek yerlerden bazıları şunlardır: